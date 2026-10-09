Tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp

Ngày hội thiết thực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, kết nối nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững, tạo thêm điều kiện để phụ nữ nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường. Ngày hội có hơn 500 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp và có nhu cầu kết nối việc làm tham gia. Sự kiện có không gian trưng bày khoảng 80 gian hàng, tạo cơ hội để phụ nữ giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường, tiếp cận công nghệ và phát triển hoạt động kinh doanh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp với đơn vị đồng hành nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ bền vững, với sự tham gia của nhiều sở, ngành, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế. Trong đó, việc kết nối cung cầu, giúp sản phẩm của hội viên tiếp cận thị trường, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng cơ hội hợp tác được các cấp hội chú trọng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cho biết: “Các cấp hội tập trung đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng và hội viên phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức hội đóng vai trò là đầu mối kết nối các đơn vị, hỗ trợ đào tạo kỹ năng, huy động nguồn lực để giúp phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững. Hội cũng chú trọng tạo điều kiện quảng bá, kết nối các sản phẩm, dịch vụ do phụ nữ khởi nghiệp thực hiện”.

Trong khuôn khổ ngày hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp với 5 đơn vị đồng hành. Nội dung hợp tác tập trung vào kết nối tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, tạo việc làm và sinh kế, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc tại cộng đồng, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính và bảo hiểm cho phụ nữ.