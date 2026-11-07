'Tiếp sức' nuôi trồng thủy sản

Đến thăm mô hình nuôi cá lóc trên cát của gia đình chị Nguyễn Thị Luân (thôn Liêm Luật, xã Sen Ngư) đúng dịp thu hoạch, chúng tôi mới thấy rõ hiệu quả từ nguồn vốn vay. Dưới lớp ao cạn đã được rút bớt nước, cá đặc kín thi nhau quẫy. Thương lái đưa xe đến tận nhà để thu mua nên gia đình phải thuê thêm người dân trong vùng đến phụ giúp bắt cá.

Vợ chồng chị Luân là một trong những hộ tiên phong ở thôn Liêm Luật chuyển từ ao đào sâu sang đào ao cạn lót bạt nhựa chống thấm trên cát để nuôi cá lóc. Việc lót bạt giúp giữ nước, hạn chế sạt lở cát, tiết kiệm diện tích và dễ dàng vệ sinh đáy hồ. Nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH kết hợp việc biết tận dụng nguồn hải sản vụn từ những chuyến biển của ngư dân vùng bãi ngang làm thức ăn cho cá, vợ chồng chị đã chuyển đổi thành công diện tích đất trồng cây hằng năm kém hiệu quả sang thâm canh cá.

Mô hình nuôi cá lóc trong ao lót bạt trên cát của gia đình chị Nguyễn Thị Luân, thôn Liêm Luật, xã Sen Ngư - Ảnh: M.L

Chị Luân cho biết, năm 2014, trong lúc đang gặp khó khăn về vốn thì Tổ tiết kiệm và vay vốn của Chi hội Nông dân thôn đã hỗ trợ gia đình vay 20 triệu đồng từ NHCSXH.

“Thời điểm đó 20 triệu đồng là khoản tiền lớn đối với gia đình tôi. Sau này, gia đình cũng được vay thêm 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm tại ngân hàng để đào thêm ao, nhập thức ăn vào vụ nuôi cá”, chị Luân chia sẻ.

Vợ chồng chị cũng dành nhiều thời gian tìm tòi, ứng dụng quy trình nuôi thủy sản theo công nghệ mới. Từ một ao nhỏ 300m2, đến nay gia đình đã mở rộng lên 4 ao (khoảng 2.000m2), mỗi lứa thả 12 vạn con giống. Sau 7-8 tháng chăm sóc, cá cho thu hoạch với giá bán dao động từ 47.000-60.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Bà Trần Thị Phượng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH Lệ Thủy cho hay, mô hình của gia đình chị Luân là một trong những hộ sử dụng vốn vay hiệu quả. Xác định cho vay nuôi trồng thủy sản trên cát góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân, những năm qua, PGD đã triển khai kịp thời, công khai các chính sách về vốn vay ưu đãi. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân trên địa bàn tiếp cận các chương trình vay vốn mà đơn vị đã triển khai.

PGD NHCSXH Vĩnh Linh cũng là đơn vị có nguồn vốn giải ngân đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản khá lớn. Trong đó xã Cửa Tùng là một trong những địa bàn trọng điểm về nuôi trồng thủy sản và khai thác, hậu cần nghề biển. Đến nay, các chương trình cho vay phát triển thủy sản và hậu cần nghề biển tại đây đã hỗ trợ 232 hộ vay vốn với dư nợ gần 15,4 tỉ đồng, trong đó có 45 mô hình nuôi trồng thủy sản được vay 4,25 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, cho biết: Chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp chặt chẽ với PGD rà soát đối tượng, hỗ trợ kịp thời các hộ có nhu cầu vốn. Trước đây, hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo chỉ được vay tối đa 50 triệu đồng/hộ nhưng những năm gần đây hạn mức cho vay được nâng lên 100 triệu đồng/hộ đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ người dân trên địa bàn đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống và thoát nghèo.

Tỉnh Quảng Trị có đường bờ biển dài, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt gần 9.400ha nên nuôi trồng, chế biến thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Sản lượng thủy sản của tỉnh tăng đều qua các năm. Đóng góp vào sự tăng trưởng đó có nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH. Đến nay, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh thủy sản toàn tỉnh đạt gần 540 tỉ đồng.

NHCSXH tỉnh đã hỗ trợ 8.572 lượt khách hàng vay phát triển nuôi trồng, chế biến thủy sản thông qua 3 chương trình chính: Giải quyết việc làm; hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ gia đình đã đầu tư được các mô hình phù hợp với đặc thù địa phương và giảm nghèo bền vững.

Theo bà Trần Đức Xuân Hương, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Quảng Trị, thời gian tới, chi nhánh sẽ ưu tiên phân bổ và tập trung nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản. Đồng thời chỉ đạo các PGD chủ động bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức nhận ủy thác để rà soát kịp thời nhu cầu của người dân. Bà Hương cho biết: “Để bảo đảm 100% hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có mô hình sản xuất hiệu quả, có ý chí vươn lên đều được tiếp cận vốn kịp thời, chi nhánh sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục vay vốn và giải ngân; chỉ đạo các PGD đôn đốc cán bộ tín dụng bám địa bàn, tư vấn các gói vay phù hợp giúp bà con yên tâm phát triển sinh kế bền vững và làm giàu trên chính quê hương mình”.