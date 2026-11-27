Nuôi thủy sản là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp của xã Xuân Quang.

Với nguồn nước tự nhiên thuận lợi, cùng kinh nghiệm sản xuất được người dân tích lũy qua nhiều năm, nuôi thủy sản là một trong những thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp của xã Xuân Quang. Việc chuyển đổi những diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản đã mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, toàn xã có gần 300 ha nuôi thủy sản, sản lượng ước đạt hơn 2.000 tấn/năm.

Gắn bó với nghề nuôi cá hơn 10 năm, ông Phạm Văn Điệp, thôn Trì Quang (xã Xuân Quang) đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. Trên diện tích khoảng gần 1 ha, gia đình ông phát triển nuôi nhiều loại cá thương phẩm, trong đó chủ lực là cá chép lai. Qua từng vụ nuôi, ông từng bước hoàn thiện kỹ thuật chăm sóc, chú trọng lựa chọn con giống, xử lý môi trường ao nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Ông Điệp chia sẻ: “Qua nhiều năm sản xuất, tôi nhận thấy điều kiện tự nhiên, nhất là nguồn nước ở đây khá phù hợp với phát triển nghề nuôi cá. Nếu lựa chọn con giống tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn cá sinh trưởng khỏe mạnh, phát triển ổn định”.

Chính quyền xã Xuân Quang chú trọng tuyên truyền nâng cao hiệu quả nuôi thủy sản cho các hộ dân.

Thực tế cho thấy, để khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, bên cạnh sự chủ động của mỗi hộ, người nuôi cần thêm nguồn lực đầu tư, kiến thức sản xuất và sự liên kết. Nắm bắt nhu cầu đó, Hội Nông dân xã Xuân Quang đã chủ động hướng các hoạt động hỗ trợ hội viên gắn với thế mạnh sản xuất của địa phương, trong đó chú trọng phát triển các mô hình kinh tế thủy sản.

Thông qua các nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và ngân hàng chính sách xã hội, Hội Nông dân xã Xuân Quang đã tạo điều kiện để hội viên đầu tư cải tạo ao nuôi, nâng cao chất lượng con giống, duy trì và mở rộng quy mô sản xuất.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội Nông dân xã chú trọng hướng dẫn hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; vận động các hộ cùng ngành nghề tham gia chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác. Qua đó, từng bước phát huy tinh thần tương trợ trong sản xuất, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận thông tin thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Hội Nông dân xã Xuân Quang chú trọng xây dựng các mô hình liên kết, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.

Việc tập hợp những hộ có cùng thế mạnh sản xuất cũng mở ra cơ hội tăng cường liên kết giữa nông dân với các cơ sở cung ứng vật tư, thu mua sản phẩm. Từ chỗ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và nguồn lực của mỗi gia đình, người nuôi có thêm điều kiện tiếp cận kỹ thuật, chủ động hơn trong chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, từng bước hình thành phương thức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đến nay, xã Xuân Quang đã hình thành 6 mô hình liên kết nuôi thủy sản, với hơn 300 hội viên nông dân tham gia phát triển thủy sản thương phẩm. Những mô hình được xây dựng trên cơ sở nhu cầu, lợi ích thiết thực của hội viên đang góp phần đưa hoạt động hội ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần hợp tác, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế.

Ông Hà Văn Quang - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi thủy sản và trồng, chăm sóc rừng thôn Trì Quang cho biết: “Khi các hộ cùng ngành nghề liên kết với nhau, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn. Điều chúng tôi hướng tới là sự gắn kết không chỉ trong quá trình sản xuất mà cả trong tiêu thụ sản phẩm, để người dân yên tâm đầu tư, phát triển nghề nuôi cá”.

Hội Nông dân xã Xuân Quang luôn đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế thủy sản.

Theo ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Quang, để nghề nuôi thủy sản phát triển tương xứng với tiềm năng, bên cạnh nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, việc tiết giảm chi phí sản xuất, tăng cường kết nối thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm. Đây cũng là cơ sở để Hội Nông dân xã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất của hội viên.

Ông Nguyễn Quang Dũng cho biết: Việc lựa chọn các mô hình kinh tế phù hợp với thế mạnh của từng địa bàn đã giúp nguồn lực hỗ trợ của tổ chức hội gắn sát hơn với nhu cầu sản xuất của hội viên.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Xuân Quang tiếp tục sâu sát cơ sở, lấy nhu cầu thiết thực của hội viên làm căn cứ triển khai các hoạt động hỗ trợ; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình liên kết, từng bước gắn phát triển sản xuất với xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Quang Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Quang

Xuân Quang hướng tới phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích mặt nước.

Từ hỗ trợ nguồn lực đến tổ chức liên kết sản xuất, những việc làm thiết thực của Hội Nông dân xã Xuân Quang đang góp phần khơi dậy nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên trong phát triển kinh tế. Đây là nền tảng để địa phương phát huy thế mạnh nuôi thủy sản, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới.