Đồng hành đưa vốn đến hội viên

Phú Nghĩa không chỉ có lợi thế về công nghiệp mà còn sở hữu những vùng trồng lúa, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi cùng các làng nghề mây tre giang đan, mộc mỹ nghệ... Trong cơ cấu kinh tế đa dạng ấy, nông nghiệp vẫn là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân.

Mô hình trồng rau ứng dụng kỹ thuật hiện đại của hội viên nông dân Nguyễn Thành Trung. Ảnh: HND xã Phú Nghĩa

Để mở rộng sản xuất, cải tạo đất, đầu tư giống và ứng dụng quy trình canh tác an toàn, người nông dân cần nguồn vốn đủ lớn. Tuy nhiên, khả năng tích lũy còn hạn chế khiến không ít hộ gặp khó khăn khi muốn đầu tư bài bản. Bởi vậy, việc Hội Nông dân xã Phú Nghĩa phối hợp với các ngân hàng, triển khai và quản lý các nguồn tín dụng chính sách có ý nghĩa thiết thực, giúp hội viên có thêm điều kiện phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Gia Tư, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa cho biết, tính đến cuối tháng 10-2026, tổng nguồn vốn từ các kênh tín dụng và Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội phối hợp quản lý đạt trên 95.138 triệu đồng, hỗ trợ 1.258 lượt hộ vay. Trong đó, chiếm dư nợ ủy thác lớn nhất là nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với 64.819 triệu đồng, thông qua 26 tổ tiết kiệm và vay vốn, "tiếp sức" 879 hộ vay. Nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt trên 20 tỷ đồng, hỗ trợ 162 hộ vay. Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân có tổng nguồn vốn 10.319 triệu đồng, hỗ trợ 217 hộ vay thuộc 16 dự án.

Cùng với việc phối hợp đưa vốn đến hội viên, Hội Nông dân xã chú trọng hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra việc sử dụng vốn, đôn đốc thu hồi gốc, lãi và phí đúng kỳ hạn. Công tác quản lý sau vay được quan tâm nhằm hạn chế rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trang trại trồng bưởi Diễn, bưởi chum Phú Nghĩa của ông Lê Hữu Diện cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: HND xã Phú Nghĩa

Nguồn vốn được triển khai qua nhiều kênh, tạo thêm lựa chọn cho hội viên tùy theo nhu cầu và phương án sản xuất. Với người nông dân, khoản vay không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện chủ động hơn trong đầu tư, tổ chức sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Hiệu quả ấy được thể hiện qua mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Sơn do anh Trần Văn Ngân, sinh năm 1981, hội viên nông dân thôn Quyết Thượng, cùng các thành viên thành lập năm 2022. Hợp tác xã hiện có 10 thành viên, phát triển các sản phẩm như ổi, rau, củ, quả, nho hạ đen kết hợp chăn nuôi. Tổng diện tích sản xuất hơn 1ha, thu nhập ước đạt 250-300 triệu đồng/năm.

Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, anh Ngân chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất của tôi là vốn đầu tư và điều kiện sản xuất. Diện tích đất nông nghiệp thuê thầu có những khu đất bị bỏ hoang lâu năm, nền đất nhiều sỏi đá, muốn canh tác phải cải tạo”. Để xây dựng mô hình, anh phải huy động nhiều nguồn lực, trong đó có việc thế chấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh bài toán vốn và cải tạo đất, tìm kiếm đầu ra cho nông sản cũng là vấn đề khiến các thành viên hợp tác xã trăn trở. Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp anh có thêm kinh phí duy trì và phát triển sản xuất.

Cũng lựa chọn hướng đi từ nông nghiệp sạch, anh Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1987, ở thôn Yên Trường 1, phát triển mô hình trồng rau, củ, quả trên diện tích hơn 1ha. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội, anh đầu tư hệ thống nhà màng, chú trọng quy trình canh tác an toàn. Mô hình hiện có thu nhập ước đạt 400 triệu đồng/năm.

Cùng nông dân nâng tầm nông sản

Song song với việc hỗ trợ nguồn vốn, Hội Nông dân xã Phú Nghĩa cũng tích cực hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng, xây dựng thương hiệu, đưa nông sản lên các sàn giao dịch thương mại điện tử, tham gia các hội chợ kết nối cung - cầu nông sản an toàn của thành phố Hà Nội...

Hội Nông dân xã Phú Nghĩa hỗ trợ ông Lê Hữu Diện livestrem quảng bá sản phẩm bưởi chum trong tháng 9-2026. Ảnh: HND xã Phú Nghĩa

Năm 2026, Hội phối hợp tổ chức 13 lớp tập huấn với tổng số 2.825 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào khuyến nông, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, an toàn thực phẩm, quản lý vốn vay và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh. Hội cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn và 6 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn trao đổi, thống nhất lịch thời vụ; hướng dẫn chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch bệnh và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Đáng chú ý, việc ứng dụng nền tảng số trong quảng bá sản phẩm đang mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho nông dân và các cơ sở sản xuất. Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và các đơn vị tổ chức livestream giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, hàng mây tre đan, mộc mỹ nghệ và sinh vật cảnh. Trong năm 2026, địa phương đã phối hợp tổ chức 15 phiên livestream, giới thiệu trên 2.000 lượt sản phẩm, dịch vụ và mặt hàng đặc trưng.

Hoạt động này không chỉ tạo thêm kênh quảng bá mà còn giúp người dân làm quen với phương thức tiếp cận khách hàng trên môi trường số. Với các hộ sản xuất quy mô nhỏ, hợp tác xã và cơ sở làng nghề, livestream mở ra cơ hội giới thiệu sản phẩm tới nhóm khách hàng rộng hơn, không chỉ giới hạn trong địa bàn. Hiệu quả chuyển đổi từ quảng bá thành đơn hàng, doanh thu vẫn cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá, song đây là hướng hỗ trợ tiêu thụ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế số hiện nay.

Theo số liệu tổng hợp tại địa phương, đến nay, xã Phú Nghĩa có 137 lượt sản phẩm OCOP được công nhận của 18 chủ thể, gồm 60 sản phẩm 3 sao, 76 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Tại thời điểm tháng 9-2026, có 48 sản phẩm của 16 chủ thể còn hiệu lực. Đây là nguồn sản phẩm có tiềm năng để địa phương tiếp tục hỗ trợ quảng bá, mở rộng kênh phân phối và nâng cao giá trị.

Theo ông Nguyễn Gia Tư, thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, đơn vị chuyên môn rà soát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hội viên xây dựng phương án sản xuất và sử dụng vốn đúng mục đích.

“Mục tiêu của Hội là giúp hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường và tăng cường liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tạo điều kiện để nông dân duy trì, mở rộng mô hình, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng sinh kế ổn định, bền vững trên chính quê hương mình”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa Nguyễn Gia Tư chia sẻ.