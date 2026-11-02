Tiếp sức nông dân phát triển kinh tế

Hội viên nông dân xã Hữu Liên được vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân

Bà Hoàng Thị Thếp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch HND xã Hữu Liên cho biết: Toàn xã hiện có hơn 1.460 hội viên nông dân (HVND) sinh hoạt tại 9/9 chi hội. Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, hội đã đổi mới phương thức hoạt động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để triển khai các giải pháp phù hợp. Trong đó, chú trọng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, khuyến khích hội viên phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.

Cùng đó, hội tăng cường phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề về chăn nuôi, trồng trọt; chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong 3 năm gần đây, hội đã phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 300 lượt HVND tham gia; phối hợp dạy nghề với 53 lượt hội viên tham gia.

Đồng thời, hội còn quan tâm tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Hiện hội nhận ủy thác nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hữu Lũng cho 248 hộ hội viên vay với tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 46 hộ vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Phát huy lợi thế về tiềm năng du lịch, hội tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn HVND phát triển mô hình homestay gắn với khai thác các giá trị văn hóa, trải nghiệm đời sống bản địa.

Chị Hoàng Bảo Xuyến, HVND thôn Đoàn Kết, xã Hữu Liên cho biết: Được HND xã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, từ năm 2018, gia đình tôi bắt đầu xây dựng mô hình chăn nuôi ngựa kết hợp du lịch trải nghiệm. Trong quá trình thực hiện, tôi được hội hỗ trợ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi ngựa và trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ du khách. Qua đó, gia đình từng bước hoàn thiện mô hình, mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, HND xã đẩy mạnh hỗ trợ hội viên quảng bá, tiêu thụ nông sản qua các nền tảng mạng xã hội, tham gia trưng bày tại hội chợ, sự kiện chính trị, lễ hội… góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản.

Từ những cách làm thiết thực, toàn xã đã hình thành nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng na với tổng diện tích hơn 192 ha; mô hình homestay với 20 hộ HVND tham gia; mô hình chăn nuôi ngựa với tổng đàn trên 400 con; mô hình sản xuất và tiêu thụ bánh trưng đen, bánh giò bầu… Các mô hình đem lại thu nhập từ 80 triệu đồng đến trên 500 triệu đồng/hộ/năm. Trong 3 năm qua, toàn xã có 1.020 lượt hộ HVND đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp.

Với những kết quả đạt được, HND xã Hữu Liên luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng. Gần đây nhất, năm 2025, HND xã vinh dự nhận bằng khen của Trung ương HND Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2024 - 2025.