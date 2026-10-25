'Tiếp sức nhà nông': Đồng hành cùng hội viên vươn lên

Các đại biểu tham dự chương trình.

Được triển khai từ tháng 8-2024, chương trình đã hỗ trợ 40 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Tá vay vốn phát triển sản xuất, với tổng số tiền 800 triệu đồng.

Mỗi hộ được vay 20 triệu đồng không lãi suất, đồng thời được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Sau 2 năm triển khai, 100% số hộ tham gia sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn đúng hạn; thu nhập bình quân tăng từ 20-25% so với trước khi được hỗ trợ. Đáng chú ý, có 17/40 hộ thoát nghèo, chiếm 42,5% tổng số hộ tham gia chương trình, với sự hỗ trợ của các chính sách và nguồn lực khác tại địa phương.

Bên cạnh việc cải thiện thu nhập, chương trình còn giúp hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả. Đời sống được cải thiện cũng tạo điều kiện để các gia đình quan tâm hơn đến việc học tập của con em.

Trong năm học 2025-2026, con em các hộ tham gia chương trình có 12 em đạt học sinh giỏi, 12 em đạt học sinh khá và 2 em trúng tuyển đại học.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các đơn vị đồng hành trao quà cho hội viên nông dân tham gia chương trình.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị đồng hành quan tâm hỗ trợ hội viên nông dân, trong đó chú trọng tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, nâng cao chất lượng tập huấn kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm.