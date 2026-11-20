Tại buổi giải ngân, người được vay vốn cùng đại diện gia đình đã trực tiếp có mặt để tiếp nhận nguồn vốn vay ưu đãi theo quy định. Sự tham gia của gia đình không chỉ thể hiện sự quan tâm, đồng hành, động viên người sau cai nghiện mà còn góp phần tạo thêm điểm tựa tinh thần, giúp người vay có quyết tâm sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Tổ vay vốn tại tổ dân phố và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giải ngân vốn vay ưu đãi cho 1 trường hợp người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn phường.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đối với công tác phòng, chống ma túy và bảo đảm an sinh xã hội.

Thông qua việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, người sau cai nghiện có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và cộng đồng đối với những người đang nỗ lực làm lại cuộc đời.

Trong quá trình triển khai, Công an phường Hai Bà Trưng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác rà soát, nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nhu cầu, hướng dẫn và hỗ trợ người sau cai nghiện đủ điều kiện tiếp cận chính sách tín dụng. Đồng thời, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động, theo dõi, hỗ trợ người vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Thực tế cho thấy, quá trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy còn gặp không ít khó khăn, trong đó có vấn đề việc làm, thu nhập, điều kiện kinh tế và tâm lý mặc cảm, tự ti. Nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời từ gia đình và xã hội, người sau cai nghiện có thể gặp trở ngại trong việc ổn định cuộc sống. Vì vậy, việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, kết hợp với sự động viên, hướng dẫn và giám sát của các tổ chức tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp họ có cơ hội lao động, sản xuất, tự chủ về kinh tế và hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Hoạt động giải ngân vốn vay ưu đãi lần này tiếp tục khẳng định ý nghĩa của phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kết hợp giữa quản lý, giáo dục và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi sự quan tâm, sẻ chia và cơ hội việc làm được trao đi chính là thêm một động lực để những người từng lầm lỡ vững tin làm lại cuộc đời, góp phần xây dựng địa bàn phường Hai Bà Trưng an toàn, lành mạnh, không ma túy.