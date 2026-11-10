Tiếp sức người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Thấu hiểu điều đó, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tại Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg ngày 16-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người CHXAPT đã mở thêm cơ hội để những người lầm lỡ tạo dựng sinh kế, vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Chung tay xóa bỏ mặc cảm

Ngày trở về địa phương sau khi CHXAPT 7 năm, điều khiến anh C.T.V ở thôn Tường Phiêu, xã Phúc Thọ (Hà Nội) không khỏi lo lắng không chỉ là ánh nhìn của những người xung quanh mà còn là câu hỏi: Bắt đầu lại từ đâu khi trong tay không có vốn, không có việc làm ổn định? Sau nhiều ngày tìm tòi, trăn trở, anh V thấy nhu cầu xây dựng nhà cửa trong dân đang khá lớn nên đã bàn với vợ mở cửa hàng bán sơn và kiêm luôn thợ sơn.

Tuy nhiên, muốn làm phải có vốn, mà đi vay thì anh không có tài sản tích lũy, thiếu điều kiện vay vốn thương mại. Đầu năm 2025, thông qua sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, công an cấp xã và Ngân hàng Chính sách xã hội, anh được vay 100 triệu đồng, thời hạn 36 tháng. Nhờ chăm chỉ và có tay nghề tốt, công việc của anh V ngày một ổn định, cho thu nhập khá. Chị Nguyễn Thị Hiển, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tường Phiêu cho biết: “Khoản vốn đến đúng lúc trở thành điểm tựa quan trọng giúp thay đổi cuộc sống của gia đình người từng lầm lỡ. Khi có công việc, thu nhập và trách nhiệm với gia đình, anh V có thêm động lực tránh xa những cám dỗ, mặc cảm trong quá khứ”.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phúc Thọ (Hà Nội) kiểm tra hộ vay làm mộc.

Tại địa bàn Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phúc Thọ (Hà Nội), tính đến hết ngày 31-10-2026, đơn vị đang cho 5 khách hàng CHXAPT vay vốn để kinh doanh, mở xưởng mộc, trồng cây ăn quả... với tổng số tiền là 430 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Quyên, Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phúc Thọ cho biết: “Với nhiều người, sau khi CHXAPT, ngoài thiếu tiền vốn còn là sự đứt gãy các mối quan hệ xã hội, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, tâm lý mặc cảm và những rào cản trong tìm kiếm việc làm, dẫn đến chưa biết làm gì để kiếm sống, vay vốn sử dụng vào lĩnh vực gì. Vì vậy, hỗ trợ tín dụng cần được nhìn nhận như một giải pháp đồng bộ trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, chứ không chỉ là hoạt động cho vay thông thường. Về phía ngân hàng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ chương, chính sách vay mới đến các địa phương; phối hợp với công an cấp xã, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn cùng rà soát những trường hợp có nhu cầu, đủ điều kiện vay, hướng dẫn để họ hoàn thiện thủ tục vay theo quy định”.

Mở rộng cả mức vay và cơ hội tiếp cận

Theo số liệu tại hội nghị tổng kết về công tác tái hòa nhập cộng đồng ngày 1-4-2026, tính đến tháng 4-2026, gần 15.000 người được đặc xá, người CHXAPT được vay vốn với số tiền gần 1.300 tỷ đồng. Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đã góp phần thúc đẩy giúp người CHXAPT có việc làm, có thu nhập nuôi sống bản thân, ổn định cuộc sống gia đình, tránh được các tệ nạn xã hội, hạn chế phạm tội, từ đó góp phần giữ ổn định trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, quyết định cũng bộc lộ những khó khăn, hạn chế. Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu sửa đổi.

Điểm mới của Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg quy định mức vay để sản xuất, kinh doanh với người CHXAPT được nâng từ tối đa 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/người; mức vay đào tạo nghề tăng từ tối đa 4 triệu đồng lên 10 triệu đồng/tháng/người. Quyết định còn kéo dài thời gian được tiếp cận chính sách, tối đa 10 năm kể từ ngày CHXAPT thay vì 5 năm như trước đây và cho phép vay tối đa 100% chi phí cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu tạo việc làm cho người CHXAPT, mức vay có thể lên đến 10 tỷ đồng/dự án. Người có nhu cầu vay vốn trước hết cần liên hệ với công an cấp xã nơi cư trú để được rà soát, lập danh sách người đủ điều kiện vay vốn. Đồng thời, trao đổi với tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn hoặc tổ dân phố nơi mình cư trú để được hướng dẫn làm thành viên và chuẩn bị hồ sơ.

Ý nghĩa sâu xa của Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg không chỉ là mở rộng cơ hội tiếp cận vốn mà còn trao thêm niềm tin để người từng lầm lỡ làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cần sự chung tay của chính quyền, lực lượng công an, Ngân hàng Chính sách xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng trong hỗ trợ việc làm, hướng nghiệp, lựa chọn mô hình phù hợp, xóa bỏ định kiến và đặc biệt là quyết tâm sản xuất, kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống của chính người vay vốn. Giúp một người từng lầm lỡ đứng vững trên đôi chân của mình cũng chính là góp phần giữ bình yên, bảo đảm an sinh và trật tự, an toàn xã hội.