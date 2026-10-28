Tiếp sức người hoàn lương

Tháng 5/2023, bà Hoàng Thị Pỉn, khối 16, phường Kỳ Lừa chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương với mong muốn bắt đầu lại cuộc sống. Tuy nhiên, thiếu vốn phát triển kinh tế khiến hành trình làm lại từ đầu của bà gặp không ít khó khăn. Bà Pỉn chia sẻ: Được chính quyền cơ sở và lực lượng công an tuyên truyền, hướng dẫn, tháng 4/2024, tôi đã vay vốn tại Phòng Giao dịch NHCSXH Cao Lộc với số tiền 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà. Mỗi năm, gia đình nuôi 3 - 4 lứa, mỗi lứa khoảng 50 con, kết hợp bán trứng và gà thịt để tăng thu nhập. Bên cạnh đó, tôi còn cải tạo vườn để trồng thêm rau. Nhờ đó mỗi tháng, gia đình có nguồn thu gần 6 triệu đồng, có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Lộcgiải ngân chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Không riêng bà Pỉn, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tiếp thêm niềm tin, động lực để những người từng lầm lỡ trên địa bàn phường Kỳ Lừa nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, trên địa bàn phường Kỳ Lừa có 178 người chấp hành xong án phạt tù, 22 người sau cai nghiện ma túy. Để hỗ trợ họ từng bước tái hòa nhập cộng đồng, UBND phường đã phối hợp với lực lượng công an và Phòng Giao dịch NHCSXH Cao Lộc đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng ưu đãi đến người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, tháng 9/2026, Công an phường đã tham mưu UBND phường xây dựng và tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khép lại quá khứ - Xây dựng tương lai” đối với những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó giúp những người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tự tin bắt đầu lại cuộc đời.

Anh N.Q.T, khối 10, phường Kỳ Lừa cho biết: Tôi chấp hành xong án phạt tù từ năm 2025, khi trở về địa phương không có việc làm ổn định. Vừa qua, tôi tham gia lễ ra mắt mô hình “Khép lại quá khứ - Xây dựng tương lai” do UBND phường tổ chức và được cán bộ ngân hàng, lực lượng công an phường tư vấn, hướng dẫn vay vốn để phát triển kinh tế. Theo đó, tôi đã được vay vốn với số tiền 100 triệu đồng để mở cửa hàng rửa xe. Nguồn vốn đã tạo thêm động lực để tôi nỗ lực lao động, vươn lên trong thời gian tới.

Với sự phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đến nay, trên địa bàn phường có 16 trường hợp được vay vốn theo các chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy, với tổng dư nợ 1,4 tỷ đồng.

Thiếu tá Đinh Thị Hồng, Phó trưởng Công an phường Kỳ Lừa cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay; đồng hành, giám sát đối với các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích và hỗ trợ tái hòa nhập bền vững, giúp người từng lầm lỡ có thêm động lực vươn lên.

Cùng với đó, Phòng Giao dịch NHCSXH Cao Lộc tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn các trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định.

Với sự đồng hành của chính quyền cơ sở, lực lượng công an và ngân hàng, những người từng lầm lỡ trên địa bàn phường Kỳ Lừa đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tự tin làm lại cuộc đời.