Tiếp sức người dân phát triển kinh tế từ cây hồi

Gia đình bà Lê Thị Hồng, thôn Nà Danh, xã Thạch An là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn NHCSXH thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm và cho vay trồng rừng để phát triển kinh tế từ cây hồi. Gia đình bà đầu tư trồng hơn 3,5 ha hồi, trong đó hơn 1/3 diện tích đã cho thu hoạch. Bà Hồng chia sẻ: Gia đình tôi trồng cây hồi từ năm 2018. Cây hồi thường mất khoảng 7 - 8 năm mới cho thu hoạch ổn định, trong quá trình chăm sóc, chú trọng phát quang thực bì từ 2 - 3 lần/năm, cắt tỉa cành, bón phân; chủ động phòng trừ sâu bệnh, nhất là bệnh khô cành, vàng lá và sâu đục thân. Nếu được chăm sóc tốt, cây sinh trưởng khỏe, ra hoa nhiều có thể cho thu hoạch 2 vụ/năm, gồm vụ mùa từ tháng 6 - 10 và vụ hồi tứ quý từ tháng 2 - 4 hằng năm. Với giá bán hơn 20.000 đồng/kg, có thời điểm đạt 48.000 đồng/kg, cây hồi mang lại nguồn thu đáng kể. Dự kiến trong khoảng 3 năm tới, toàn bộ diện tích hồi sẽ cho thu hoạch, mở ra triển vọng tăng thu nhập cho gia đình.

Cũng tại thôn Nà Danh, gia đình chị Đặng Thị Hương vay 256 triệu đồng từ Chương trình cho vay đối với hộ cận nghèo và Chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH để trồng mới hơn 2 ha hồi, cải tạo toàn bộ diện tích hồi cổ thụ. Nguồn vốn giúp gia đình có điều kiện mua cây giống, phân bón, đầu tư chăm sóc vườn cây.

Người dân thôn Nà Danh, xã Thạch An phát quang thực bì, tạo điều kiện cho cây hồi sinh trưởng, phát triển.

Với cây hồi có thời gian kiến thiết cơ bản dài, người trồng cần nguồn lực đầu tư ổn định và sự kiên trì trong chăm sóc. Vốn tín dụng chính sách giúp các hộ chủ động hơn về kinh phí, từng bước mở rộng diện tích, cải tạo vườn cây và khai thác hiệu quả đất lâm nghiệp.

Hiện thôn Nà Danh có hơn 50 ha hồi, phần lớn diện tích đã cho thu hoạch, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình. Đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, NHCSXH triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện để các hộ có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay. Thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở, người dân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định. Theo Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nà Danh Hứa Thị Oanh, thôn có 50 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 6,1 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, trồng rừng... Nguồn vốn ưu đãi giúp nhiều hộ có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng diện tích cây trồng, chăm sóc, nâng cao năng suất cây hồi.

Hồi là cây trồng có tiềm năng phát triển tại nhiều địa phương của tỉnh. Tại các xã: Thạch An, Đông Khê, Kim Đồng, Canh Tân, Minh Khai, Đức Long, tổng diện tích hồi hiện đạt hơn 3.000 ha, sản lượng hoa hồi ước đạt 3.000 tấn/năm. Đây là nguồn nguyên liệu có giá trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Để tiếp tục phát huy lợi thế từ cây hồi, Phòng Giao dịch NHCSXH Thạch An đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ người dân có thêm nguồn lực đầu tư trồng, chăm sóc và phát triển rừng hồi. Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt gần 300 tỷ đồng với hơn 3.000 khách hàng vay vốn; mức dư nợ bình quân đạt 150 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn được sử dụng để đầu tư cây giống, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ sản xuất, hỗ trợ trồng rừng, bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có.