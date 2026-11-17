Hội CTĐ tỉnh tiếp nhận nguồn lực thực hiện chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”

Những con số biết nói

Lâm Đồng có đường bờ biển dài hơn 192 km, với 11 xã, phường ven biển và đặc khu Phú Quý, thuộc 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, trước tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu, ngư dân thường xuyên đối mặt với bão, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng và gió mạnh trên biển, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sinh kế của người dân.

Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội, Hội CTĐ tỉnh triển khai chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” giai đoạn 2022 - 2027, tập trung tại xã Sơn Mỹ - địa bàn đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển. Đồng thời, chương trình mở rộng kết nối, hỗ trợ ngư dân tại nhiều địa phương ven biển khác.

Truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật và sơ cấp cứu cho ngư dân

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng công tác vận động nguồn lực vẫn đạt được những kết quả ấn tượng thông qua việc gửi thư ngỏ tới các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng. Tổng giá trị hoạt động toàn giai đoạn đạt 13,44 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ, 16 căn nhà CTĐ được xây dựng với tổng trị giá 1,15 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1975, thôn Thắng Hải) là một trong những hộ được hỗ trợ. Thuộc diện cận nghèo, vợ mất cách đây 4 năm, một mình ông nuôi 3 con đang tuổi ăn học bằng nghề đi bạn, đánh bắt gần bờ. Ông Lương cho biết, gia đình được Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Hội CTĐ TP Đồng Nai để xây dựng nhà kiên cố. Có chỗ ở ổn định, ông thêm yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, hội đã trao 2.250 bộ áo phao cứu sinh đa năng, 140 túi sơ cấp cứu và 140 lá cờ Tổ quốc, tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng, giúp ngư dân nâng cao khả năng ứng phó sự cố trên biển. Đồng thời, hỗ trợ sinh kế 480 triệu đồng cho 32 hộ mua ngư lưới cụ, phát triển chăn nuôi; trao quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 19.750 lượt ngư dân nghèo, trị giá hơn 8,2 tỷ đồng.

Chương trình trao tặng quà cho ngư dân nghèo, khó khăn

Lan tỏa kỹ năng an toàn

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, chương trình còn chú trọng trang bị kiến thức cho người lao động trên biển. Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí để tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về khai thác thủy sản và kỹ năng sơ cấp cứu cho 300 ngư dân.

Công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua các sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10), các đợt trao tặng áo phao và hàng trăm tin, bài, phóng sự trên báo chí, trang thông tin điện tử của hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, thích ứng biến đổi khí hậu và phòng ngừa thiên tai.

Đánh giá hiệu quả chương trình, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết, các hoạt động nhận được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Những hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, trang thiết bị bảo hộ và kiến thức pháp luật đã giúp ngư dân nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển bền vững. Các cấp hội sẽ tiếp tục kiến nghị, vận động nguồn lực để mở rộng đối tượng hỗ trợ, giúp nhiều ngư dân khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Từ nguồn quỹ, 16 căn nhà CTĐ được xây dựng với tổng trị giá 1,15 tỷ đồng. Hội cũng đã trao 2.250 bộ áo phao cứu sinh đa năng, 140 túi sơ cấp cứu và 140 lá cờ Tổ quốc; hỗ trợ ngư dân mua ngư lưới cụ, phát triển chăn nuôi; trao quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân nghèo.