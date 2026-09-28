Tiếp sức mùa tựu trường

Trao tặng nhiều phần quà thiết thực

Hành trình đến trường trong năm học mới của nhiều HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít trở ngại. Vì vậy, Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức trao học bổng, quà tặng thiết thực nhằm cổ vũ, tiếp sức cho HSSV. Những suất học bổng, phần quà, phương tiện đi lại… kịp thời đến với các em vào thời điểm đầu năm học, thể hiện sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng, giúp các em vững bước tới trường, tự tin viết tiếp tương lai.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đakrông (xã Đakrông), ngay trong lễ khai giảng năm học mới và khánh thành trường, các học sinh nơi đây đã được nhận những món quà ý nghĩa là đồ dùng học tập, ba lô, học bổng... Đặc biệt, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng 10 triệu đồng học bổng “Tiếp sức đến trường” cho nhà trường.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng vinh danh tài năng cho sinh viên Nguyễn Tuấn Huy vì đã có thành tích "thủ khoa kép" - Ảnh: T.L

Phó Chủ tịch UBND xã Đakrông Đoàn Quang Anh cho biết: “Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đakrông được quy hoạch xây dựng đồng bộ với quy mô 36 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 1.000 học sinh vùng biên giới. Sau khi kiện toàn hệ thống thôn bản, địa phương sắp xếp lại các điểm trường lẻ, đưa các trường học vào mô hình tinh gọn, hiệu quả, gắn với việc đầu tư các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú nhằm ổn định việc học cho con em đồng bào vùng cao.

Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm. Do đó, bên cạnh các chính sách của Đảng, Nhà nước thì sự đồng hành của Hội Khuyến học tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ”.

Năm học 2026-2027 của Trường THPT Cam Lộ mang ý nghĩa quan trọng vì đây là năm đánh dấu chặng đường phát triển mới sau khi nhà trường hoàn thành việc hợp nhất Trường THPT Cam Lộ và Trường THPT Lê Thế Hiếu. Nhiều món quà thiết thực đã được trao tận tay học sinh trong không khí trang trọng, ấm áp và ngập tràn niềm vui của ngày tựu trường.

Cụ thể, Ngân hàng Agribank-Chi nhánh Cam Lộ trao tặng quỹ học bổng trị giá 50 triệu đồng; nhà trường cùng các đơn vị tài trợ, thế hệ cựu học sinh tặng nhiều phần quà và học bổng cho học sinh vượt khó vươn lên. Đặc biệt, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng học bổng “Tiếp sức đến trường” 10 triệu đồng cho nhà trường.

Là sinh viên vừa được nhận học bổng vinh danh tài năng, Nguyễn Tuấn Huy, cựu học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui, bất ngờ và tự hào khi được Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng 5 triệu đồng vì đã có thành tích thủ khoa kép (thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh và thủ khoa khối B00 Trường đại học Y Hà Nội). Đối với em, món quà được trao vào thời điểm nhập học đầu năm mới không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện”.

Thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài

Được biết, nhân dịp đầu năm học 2026-2027, Hội khuyến học các cấp đã tổ chức đêm liên hoan “Tiếng hát khuyến học” vận động Quỹ Khuyến học và phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ tuyên dương các giáo viên giỏi, vinh danh tài năng, HSSV nghèo vượt khó để trao 1.487 suất quà, học bổng với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng; đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tham dự lễ khai giảng năm học mới và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Việc hỗ trợ, tiếp sức kịp thời cho HSSV nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa trước thềm năm học mới đã lan tỏa tinh thần “Tương thân, tương ái”, đồng thời khơi dậy trách nhiệm chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của toàn xã hội đối với tương lai thế hệ trẻ. Bởi lẽ, với nhiều HSSV có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời ấy không chỉ giúp giảm bớt một phần chi phí đầu năm học mà còn mang đến sự ấm áp, niềm tin rằng trên hành trình đến trường luôn có gia đình, thầy, cô giáo và cộng đồng đồng hành.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Hữu Nghị cho biết: “Chăm lo cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được hội ưu tiên trong năm học mới. Theo đó, các hoạt động nổi bật của Hội Khuyến học các cấp tập trung trong đợt đầu năm học mới, như tích cực kết nối, vận động nguồn lực đa dạng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để huy động nguồn lực hỗ trợ HSSV có ý chí vươn lên; trao học bổng “Tiếp sức đến trường”, quà khai giảng cho các trường… Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng quản lý, sử dụng Quỹ Khuyến học công khai, minh bạch, đúng mục đích, để mỗi nguồn lực huy động được phát huy hiệu quả thiết thực”.

Những nguồn lực được trao đúng lúc, đúng đối tượng không chỉ giúp HSSV có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm điều kiện vươn lên trong học tập, mà còn động viên, khích lệ những học sinh có thành tích xuất sắc tiếp tục nỗ lực. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.