Tiếp sức lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn, đến kiểm tra tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), biểu dương tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo với đoàn, Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cho biết, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cầu Chữ Y, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn tỉnh lên 12. Hiện cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực lân cận.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Cà Mau kiểm tra các vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, xã Hồ Thị Kỷ.

Trực tiếp khảo sát hiện trường, thăm hỏi đời sống, sinh hoạt của bộ đội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và lãnh đạo Xã Hồ Thị Kỷ trao đổi với các nhân chứng lịch sử, tiếp nhận thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí yêu cầu toàn đội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên trì rà soát từng vị trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm; đồng thời chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tích cực triển khai nhiệm vụ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y.

Nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đơn vị bảo quản chu đáo, trang trọng hài cốt và di vật tìm thấy; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, hội cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử để thu thập, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào của các liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời).

Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh là nguồn khích lệ để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám sát địa bàn, kiên trì tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đáp lại niềm mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ.