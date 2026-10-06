Tiếp sức làng nghề, nâng tầm sản phẩm OCOP

Người dân đến tìm hiểu thủ tục vay vốn tại NHCSXH Quan Sơn.

Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã dành nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ các hộ gia đình, HTX, cơ sở sản xuất phát triển làng nghề và sản phẩm OCOP. Với lãi suất phù hợp, thời hạn vay thuận lợi, nguồn vốn đã giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư máy móc, nguyên liệu, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

Gia đình chị Khuất Thị Quyên, xã Thái Lai là một trong những hộ đang phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách để gìn giữ và phát triển nghề làm bánh lá truyền thống của địa phương. Gia đình chị Quyên làm thủ tục vay 80 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH Hà Trung để đầu tư phát triển sản phẩm bánh lá Hà Lai. Với chị, làm bánh không đơn thuần là câu chuyện mưu sinh mà còn là cách để giữ lại một hương vị quê nhà.

Từ khi sản phẩm bánh lá được công nhận OCOP, việc sản xuất và tiêu thụ bánh lá của gia đình chị Quyên thuận lợi hơn. Cơ sở duy trì việc làm thường xuyên cho 5 - 6 lao động; vào những dịp lễ, tết, số lao động được tăng thêm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nghề làm bánh hiện mang lại cho gia đình chị thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/năm.

Không chỉ ở xã Thái Lai, tại khu vực miền núi, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang góp phần giúp các cơ sở sản xuất từng bước xây dựng thương hiệu từ những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân địa phương. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mường Ca Da, thành viên của tổ hợp tác bánh nhãn truyền thống Hồi Xuân, là một ví dụ. Sản phẩm bánh nhãn Mường Ca Da đã được công nhận OCOP 3 sao. Có thêm nguồn lực từ tín dụng chính sách, doanh nghiệp có điều kiện chú trọng hơn đến chất lượng, đổi mới mẫu mã, bao bì, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Bánh nhãn Mường Ca Da đã tạo dựng được uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Có thể thấy, tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tại các địa phương. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất mà còn tiếp sức cho những nghề đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tính đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh hiện có 690 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, cùng khoảng 123 làng nghề truyền thống. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa - kinh tế quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của mỗi vùng quê. Tuy nhiên, để những sản phẩm này phát triển bền vững, các làng nghề vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn như thiếu lao động trẻ kế cận, quy mô sản xuất còn nhỏ, mẫu mã chưa đồng bộ, năng lực thương mại điện tử hạn chế và sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao. Trong bối cảnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được kỳ vọng là một trong những điểm tựa quan trọng để khơi thông nguồn lực, giúp người dân và các cơ sở sản xuất có thêm điều kiện đầu tư, đổi mới và mở rộng thị trường.

Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Thanh, cho biết: “Thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ủy thác địa phương, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu vay vốn, ưu tiên các hộ gia đình, HTX, làng nghề truyền thống và cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP”.

Khi được tiếp sức đúng lúc, đúng đối tượng, những đồng vốn ưu đãi không chỉ mở thêm cơ hội phát triển kinh tế mà còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ những chiếc bánh lá thơm nồng hương gạo đến những sản phẩm đặc trưng của miền núi, mỗi sản phẩm được nâng tầm không chỉ mang theo giá trị kinh tế mà còn chứa đựng câu chuyện về đất và người xứ Thanh. Những nghề truyền thống có thêm cơ hội được truyền lại cho thế hệ mai sau. Từ đó, những sản phẩm mang đậm bản sắc quê hương có thêm hành trang để đi xa hơn, từng bước khẳng định vị trí trên thị trường trong nước và hướng tới những thị trường rộng lớn hơn.