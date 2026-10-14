Tiếp sức hội viên phát triển kinh tế

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hữu Lũng hiện có 1.405 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Ông Đặng Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Hội xác định, muốn hội viên phát triển kinh tế hiệu quả thì trước hết phải nắm được nhu cầu, điều kiện và thế mạnh của từng gia đình để có cách hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, thời gian qua, hội đã chú trọng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn để hội viên nắm vững kỹ thuật áp dụng vào thực tế mô hình của gia đình; khuyến khích các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển sản xuất...

Chủ tịch Hội CCB xã Hữu Lũng (bên phải) tham quan mô hình phát triển kinh tế của hội viên

Theo đó, Hội CCB xã Hữu Lũng đã quan tâm hỗ trợ hội viên tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ do hội quản lý đạt trên 21 tỷ đồng với gần 300 hộ vay. Nguồn vốn được hội viên sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Gia đình ông Phạm Văn Việt, hội viên CCB thôn Cầu Mười là một trong những hội viên CCB sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Ông Việt cho biết: Năm 2020, thông qua Hội CCB xã, gia đình tôi được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách để đầu tư phát triển vườn ươm keo giống. Từ nguồn vốn này, gia đình đã đầu tư hệ thống tưới nước, mua hom giống, giá thể, khay bầu và các vật tư cần thiết phục vụ sản xuất. Trung bình mỗi năm, gia đình sản xuất và xuất bán ra thị trường khoảng 30.000 cây keo giống, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Cùng với tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi, Hội CCB xã Hữu Lũng còn chú trọng hỗ trợ hội viên về kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất. Hằng năm, hội phối hợp tổ chức 1 - 2 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; thường xuyên tổ chức cho hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm tại những mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

Từ những hoạt động này, hội viên không chỉ được tiếp cận nguồn lực mà còn có thêm kiến thức và kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, thôn Đồng Lai cho biết: Gia đình tôi đã trồng chuối tiêu ta hơn 20 năm qua, nhưng trước đây chủ yếu trồng phục vụ nhu cầu gia đình. Được Hội CCB xã định hướng và được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ năm 2020, tôi bắt đầu mở rộng diện tích trồng. Hiện nay, bình quân mỗi năm, gia đình xuất bán từ 500 đến 600 buồng chuối với giá từ 150.000 đến 350.000 đồng/buồng, mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Năm nay, gia đình tiếp tục mở rộng diện tích trồng và dự kiến xuất bán khoảng 1.500 buồng chuối.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của Hội CCB xã, hội viên CCB xã Hữu Lũng đã phát triển đa dạng mô hình kinh tế như trồng chuối, na, ươm cây giống lâm nghiệp, trồng rừng và phát triển thương mại, dịch vụ. Từ những mô hình này, toàn hội hiện có gần 300 hội viên có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm, qua đó góp phần nâng cao đời sống, tạo việc làm và thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế trong hội viên. Đến nay, toàn hội chỉ còn 1 hộ nghèo, giảm 7 hộ so với năm 2022.

Từ những mô hình cụ thể và cách làm thiết thực, phong trào phát triển kinh tế đang trở thành một điểm sáng trong hoạt động của Hội CCB xã Hữu Lũng. Nhờ đó, nhiều năm liền Hội CCB xã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Gần đây nhất, Hội CCB xã Hữu Lũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2022–2025.