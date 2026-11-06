Tiếp sức học sinh đến trường

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Quang Diêu đóng góp quỹ vận động hỗ trợ, đỡ đầu học sinh của trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Là người khởi xướng mô hình hỗ trợ, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy Nguyễn Văn Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quang Diêu cho biết: “Mô hình xuất phát từ phong trào của công đoàn ngành giáo dục và công đoàn cơ sở trường trước đây. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực, trường tiếp tục duy trì, lan tỏa nhằm tiếp thêm động lực học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kết nối giáo viên và các nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho học sinh. Mô hình góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao dân trí tại xã Tân An”.

Kinh phí duy trì mô hình được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, giáo viên và các nhà hảo tâm trong, ngoài địa phương. Trong 3 năm học (2023 - 2024 đến 2025 - 2026), mô hình vận động hơn 50,9 triệu đồng, chi hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn 36,5 triệu đồng. Riêng năm học 2025 - 2026, mô hình đỡ đầu 32 học sinh, mức hỗ trợ 100.000 đồng/em/tháng (thực hiện trong 8 tháng), với số tiền 22,1 triệu đồng. Năm học 2026 - 2027, trường rà soát, lập danh sách 35 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tiếp tục hỗ trợ.

Để hỗ trợ đúng đối tượng, trường phân bổ chỉ tiêu về từng lớp, giao giáo viên chủ nhiệm rà soát từ 1 - 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngoài các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc mồ côi, neo đơn, học sinh được xét hỗ trợ phải duy trì học lực từ khá trở lên và hạnh kiểm tốt.

Thầy Nguyễn Văn Tú, Tổ trưởng tổ hóa Trường THPT Nguyễn Quang Diêu cho biết: “Sau mỗi học kỳ và cuối năm học, trường tổ chức tổng kết, đánh giá sự tiến bộ của từng em để tiếp tục đồng hành. Mức hỗ trợ hiện tại là 100.000 đồng/em/tháng. Thời gian tới, trường xem xét nâng mức hỗ trợ lên 200.000 đồng/em/tháng nhằm chia sẻ thêm chi phí sinh hoạt cho các em”.

Trường THPT Nguyễn Quang Diêu trao hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Được nhận hỗ trợ từ năm lớp 11, em Nguyễn Thị Kim Anh, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Nguyễn Quang Diêu nói: “Gia đình em có 5 anh chị em, mẹ làm công nhân nên cuộc sống rất vất vả. Số tiền hỗ trợ hằng tháng là nguồn động viên tinh thần lớn đối với em. Em dùng số tiền này để mua tài liệu học tập và trang trải chi phí học thêm. Em sẽ cố gắng học thật tốt để thi đậu vào đại học tại TP. Hồ Chí Minh”.

Theo thầy Nguyễn Văn Tú, trường xác định việc đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực. Qua mô hình, thầy cô và các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ học sinh cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù giá trị vật chất không lớn nhưng sự quan tâm của thầy cô, bạn bè sẽ tiếp thêm nghị lực để học sinh vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Điểm sáng của mô hình là sự chung tay, sẻ chia từ tập thể cán bộ, giáo viên của trường. Không chỉ tận tâm trong giảng dạy, thầy cô còn quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh để kịp thời động viên, hỗ trợ. Sự đồng hành ấy trở thành điểm tựa tinh thần, giúp học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.

Từ sự chung sức của thầy cô và cộng đồng, mô hình hỗ trợ, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Nguyễn Quang Diêu tiếp thêm động lực, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng học tập cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.