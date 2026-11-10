Tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ông Hàm đồng hành cùng Bích trong năm học 2026- 2027.

Chúng tôi đến thôn 8, xã Yên Phong, thăm hỏi gia đình chị Bàn Thị Tình thuộc diện khó khăn, có 2 người con đều mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh, thị lực kém. Mong muốn đưa các con đi khám mắt của chị Tình chưa thể thực hiện do điều kiện kinh tế khó khăn.

Chị Bàn Thị Tình chia sẻ: "Gia đình tôi rất cảm ơn chính quyền xã đã quan tâm, nhận đỡ đầu cháu Bích là con gái lớn của tôi. Tôi mong sắp tới có thể đưa con đi khám mắt".

Cũng ở thôn 8, cháu Lưu Bảo Long, sinh năm 2020, đang học lớp 1, mẹ đi làm xa, cháu phải sống cùng ông bà ngoại, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Bởi vậy, sự hỗ trợ từ chương trình nhận đỡ đầu là nguồn động viên thiết thực đối với cháu Long.

Cháu Bích và cháu Long là 2 trong số 17 học sinh được xã Yên Phong lựa chọn nhận đỡ đầu trong năm học 2026-2027. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhận đỡ đầu 2 cháu; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhận đỡ đầu 1 cháu; đồng chí Chủ tịch UBND xã nhận đỡ đầu 2 cháu; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã nhận đỡ đầu 1 cháu.

Ông Lục Đại Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn cũng tham gia, mỗi đơn vị nhận đỡ đầu 1 cháu. Mỗi cháu được hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng (trong 10 tháng của năm học). Chương trình thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị trên địa bàn đối với công tác chăm lo, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Hà Văn Hàm, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong, cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các cháu.

Mức hỗ trợ 300 nghìn đồng mỗi tháng chưa thể giải quyết hết những khó khăn mà các gia đình đang đối mặt. Vì thế, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở khoản tiền được trao mà còn ở sự quan tâm, động viên và trách nhiệm đồng hành của người nhận đỡ đầu đối với từng em. Những vòng tay trách nhiệm, yêu thương đang góp phần thắp lên hy vọng, tiếp sức cho các em trên hành trình đến trường.