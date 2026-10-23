Tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Toàn tỉnh hiện có hơn 200.000 học sinh, trẻ mầm non và học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Theo thống kê về công tác trẻ em, toàn tỉnh có 13.503 trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo và 4.529 trẻ em có cả cha và mẹ đi làm ăn xa. Để người học, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường, trong năm học 2025–2026, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như: miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ tiền ăn, ở, gạo cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới và học sinh khuyết tật. Theo số liệu tổng hợp, các chính sách này có tổng cộng 570.557 lượt học sinh được thụ hưởng, với kinh phí hơn 746 tỷ đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Vũ trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Tiểu học Hưng Vũ nhân dịp năm học mới

Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ chính sách, công tác khuyến học, khuyến tài cũng góp phần tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội Khuyến học tỉnh đã trao gần 800 suất học bổng, trị giá trên 600 triệu đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Đặc biệt, từ tháng 7/2026, Quỹ Khuyến học “Chắp cánh Tương lai - Biên cương xứ Lạng” được ra mắt, mở thêm nguồn lực hỗ trợ học sinh. Ngày 18/9/2026, Quỹ đã trao học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, cho 85 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả cao trong học tập.

Trong số 85 học sinh được nhận học bổng của Quỹ, em Chu Phương Ly, học sinh lớp 10A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Lộc Bình là một trong những em nỗ lực vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập. Mẹ mất từ khi còn nhỏ, bố đi làm ăn xa, Ly được bà và bác ruột nuôi dưỡng. Vượt lên hoàn cảnh gia đình, em luôn cố gắng học tập, từ đầu cấp THCS đến nay đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; riêng năm lớp 9, em giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn. Chia sẻ sau khi nhận học bổng, Ly cho biết: Em rất xúc động, biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của Quỹ Khuyến học, ngành Giáo dục, thầy cô giáo và cộng đồng. Học bổng là nguồn động viên để em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn.

Để kịp thời giúp đỡ học sinh gặp khó khăn, các nhà trường cũng chú trọng nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tình hình học tập của từng em thông qua giáo viên chủ nhiệm. Khi phát hiện học sinh thuộc hộ nghèo, gia đình gặp biến cố hoặc có nguy cơ nghỉ học do khó khăn kinh tế, nhà trường chủ động trao đổi với phụ huynh, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tìm cách hỗ trợ. Tùy hoàn cảnh cụ thể, các em có thể được giúp đỡ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, kinh phí hoặc được kết nối với các nguồn hỗ trợ bên ngoài. Việc rà soát thường xuyên giúp nhà trường phát hiện kịp thời những trường hợp cần trợ giúp, từ đó có cách hỗ trợ phù hợp, tránh để khó khăn ảnh hưởng đến việc học của các em.

Tại Trường THCS-THPT Chiến Thắng, việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện từ khâu nắm bắt tình hình, rà soát hoàn cảnh gia đình. Thầy Trần Minh Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thông qua giáo viên chủ nhiệm, trường thường xuyên tìm hiểu hoàn cảnh học sinh, kịp thời phát hiện những trường hợp gặp khó khăn để có hướng giúp đỡ. Trên cơ sở đó, nhà trường trao đổi với gia đình, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, vận động cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Đầu năm học 2026–2027, trường đã trao 57 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ khó khăn với các em và gia đình.

Từ chính sách hỗ trợ, học bổng đến những phần quà được trao tại trường, sự chung tay của ngành giáo dục, nhà trường và cộng đồng đang giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện tiếp tục đến lớp. Sự hỗ trợ kịp thời cùng nỗ lực của bản thân các em sẽ góp phần giúp các em vượt qua trở ngại, tiếp tục học tập và từng bước thực hiện ước mơ.