Từ quầy hàng ở chợ đến gian hàng trực tuyến

Tại chợ Vàng, xã Gia Lâm, bà Đinh Thị Lan vẫn chuẩn bị tiền lẻ để trả lại cho khách. Từ khi quầy có mã QR, bà đỡ phải chuẩn bị nhiều như trước. Khách không mang tiền mặt có thể chuyển khoản ngay, còn bà kiểm tra số tiền vừa nhận trên điện thoại. Quầy hàng duy trì cả hai cách thanh toán để phục vụ những người vẫn quen trả bằng tiền mặt. Vào lúc đông khách, thanh toán qua mã QR giúp bà Lan bớt một thao tác trả lại tiền lẻ.

Đơn vị công nghệ hướng dẫn hộ kinh doanh tại xã Gia Lâm sử dụng các nền tảng số. Ảnh: Hoàng Anh

Để tiểu thương có thể nhận chuyển khoản ngay tại quầy, Phòng Kinh tế xã Gia Lâm đã phối hợp với các ban quản lý của 5 chợ trên địa bàn rà soát 460 hộ kinh doanh theo ngành hàng, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng và tạo mã QR. Ban quản lý các chợ bố trí biển nhận diện và wifi miễn phí để người mua, người bán thuận tiện giao dịch. Đến nay, cả 5 chợ và 5 tuyến phố trên địa bàn xã đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Theo báo cáo tổng kết đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, hình thức thanh toán này đã được triển khai tại 433 chợ dân sinh trên toàn thành phố.

Với các cơ sở sản xuất ở Gia Lâm, nền tảng số còn mở thêm một kênh tìm khách. Trong đợt cao điểm, xã tổ chức 21 phiên livestream giới thiệu nông sản, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Gia Lâm Phạm Thị Thúy, trước mỗi buổi phát, ê-kíp tìm hiểu từng cơ sở để giới thiệu nguồn gốc, cách làm ra sản phẩm và chuẩn bị phần trao đổi với người xem. Người ở xa có thể hỏi trực tiếp về mặt hàng mình quan tâm mà chưa cần đến nơi sản xuất.

Sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các mặt hàng tiêu biểu của xã Gia Lâm được giới thiệu đến người tiêu dùng trên các nền tảng số. Ảnh: Hoàng Anh

Cùng với các phiên livestream, xã Gia Lâm đã hỗ trợ đưa 30 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, trong đó có 26 sản phẩm OCOP. Qua gian hàng trực tuyến, các cơ sở sản xuất có thể giới thiệu sản phẩm đến khách hàng ở xa và tiếp nhận đơn hàng ngay trên nền tảng. Việc cập nhật hình ảnh, tư vấn cho khách và theo dõi đơn cũng giúp các hộ từng bước làm quen với cách bán hàng trực tuyến, mở thêm đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Giúp hộ kinh doanh chọn công cụ và duy trì kênh bán hàng

Tại phường Phú Thượng, các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số được triển khai theo nhu cầu của hộ kinh doanh, doanh nghiệp và làng nghề. Đơn vị cung cấp giải pháp trực tiếp giới thiệu công cụ thanh toán, bán hàng trực tuyến, quản lý kinh doanh và quảng bá sản phẩm. UBND phường đề nghị các đơn vị tư vấn phải theo sát công việc từng cơ sở cần giải quyết, để sau buổi hướng dẫn, chủ hộ có thể chọn công cụ phù hợp và bắt đầu sử dụng.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường, hiệu quả cần được nhìn từ việc hộ kinh doanh có dùng công cụ thường xuyên và công cụ đó có giúp giảm chi phí, tăng doanh thu hay không. Với làng nghề, số hóa thông tin về sản phẩm và kỹ thuật làm nghề giúp khách hàng hiểu rõ hơn về món hàng trước khi đặt mua. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục kết nối doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng với các hộ, cơ sở sản xuất để việc hướng dẫn được duy trì sau các chương trình hỗ trợ.

Phường Phú Thượng đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm xôi Phú Thượng trên nền tảng số. Ảnh: Tuệ Lâm

Tại báo cáo tổng kết đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND về thực hiện đợt cao điểm các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, Thành phố đã hỗ trợ chuyển đổi số cho 323.189 chủ thể kinh doanh, trong đó có 214.314 hộ kinh doanh. Trên toàn bộ nhóm được hỗ trợ, 46.514 chủ thể, tương đương 14,4%, ghi nhận phát sinh doanh thu qua kênh số. Kết quả này cho thấy khâu cần tập trung tiếp theo là giúp các hộ vận hành được gian hàng và duy trì việc bán hàng sau khi đã làm quen với nền tảng.

Để giảm chi phí sử dụng công nghệ, Thành phố bố trí 50 tỷ đồng cho đợt hỗ trợ đầu tiên về chuyển đổi số và thương mại điện tử năm 2026, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Qua ứng dụng iHanoi, hộ đủ điều kiện có thể đăng ký phiếu hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ. Mức hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh là 10 triệu đồng với phiếu chuyển đổi số và 20 triệu đồng với phiếu thương mại điện tử, tùy dịch vụ được duyệt.

Với một hộ kinh doanh nhỏ, hiệu quả của việc hỗ trợ có thể nhìn thấy qua những việc rất cụ thể. Chủ hộ có tự cập nhật được sản phẩm, xử lý được đơn và theo dõi được doanh thu từ kênh bán mới hay không? Khi những công việc đó trở thành một phần trong cách vận hành hằng ngày, gian hàng trực tuyến mới có thể trở thành một đầu ra thường xuyên cho sản phẩm địa phương.