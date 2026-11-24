Thưa bà, Hải Phòng và Quảng Ninh hiện được xem là "đầu kéo" tăng trưởng của khu vực kinh tế phía Bắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) luôn duy trì ở mức hai con số trong nhiều năm qua. Dưới góc độ quản lý tiền tệ và tín dụng trên địa bàn, bà có thể chia sẻ về vai trò và sự đóng góp của dòng vốn ngân hàng trong kết quả chung này? Đâu là những lĩnh vực kinh tế trọng điểm tại hai địa phương đang hấp thụ nguồn vốn hiệu quả nhất?

NHNN Chi nhánh Khu vực 6 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên các địa bàn hai thành phố là Hải Phòng và Quảng Ninh. Đây là hai thành phố trực thuộc trung ương, trong những năm gần đây đều nằm trong top các vùng kinh tế quan trọng khu vực phía Bắc với tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì mức hai con số đầy ấn tượng. Đóng góp vào sự phát triển của thành phố không thể thiếu được nguồn vốn từ hệ thống các ngân hàng. NHNN Chi nhánh Khu vực 6 đã tập trung triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp về hoạt động cấp tín dụng nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế; nâng cao chất lượng tín dụng, an toàn cho hệ thống ngân hàng.

Tính đến thời điểm 30/9/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 991.804 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến 30/9/2026 đạt 715.763 tỷ đồng, tăng 10,25% so với 31/12/2025, nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đạt 276.041 tỷ đồng, tăng 10,26% so với 31/12/2025. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn Khu vực 6 đến thời điểm 30/9/2026 đạt 794.681 tỷ đồng, dư nợ trên địa bàn Hải Phòng đạt 553.115 tỷ đồng, tăng 8,96% so với 31/12/2025, dư nợ trên địa bàn Quảng Ninh đạt 241.566 tỷ đồng, tăng 7,98% so với 31/12/2025.

Hiện nay, nguồn vốn tín dụng trên địa bàn Khu vực 6 chủ yếu tập trung ở 05 lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ bao gồm: Cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn với tổng dư nợ tín dụng đạt 375.721 tỷ đồng, tăng 16,89% so với cuối năm 2025 và chiếm 47,27% tổng dư nợ tín dụng địa bàn Khu vực 6.

Hải Phòng có lợi thế vượt trội về cảng biển, logistics và thu hút FDI. Tuy nhiên, thách thức lớn là làm sao để "chuyển cơ hội từ dòng vốn đầu tư thành cơ hội phát triển cho doanh nghiệp nội địa". Bà có thể cho biết, ngành Ngân hàng trên địa bàn đã và đang có những chính sách tín dụng vượt trội nào để hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp logistics địa phương vươn lên, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu thay vì chỉ dừng lại ở gia công?

Hải Phòng là thành phố có những đặc thù kinh tế vượt trội, là cửa ngõ cảng biển nước sâu lớn nhất miền Bắc và đứng thứ hai toàn quốc (sau Thành phố Hồ Chí Minh), nổi bật với những cụm cảng như Khu bến cảng nước sâu Lạch Huyện (Cát Hải), Khu bến cảng Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Khu bến cảng sông Cấm… Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng giúp thành phố phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, logistics và thu hút dòng vốn đầu tư FDI.

Mặc dù sở hữu lợi thế vượt trội về cảng biển, logistics và thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn, thách thức của thành phố là làm thế nào phát triển một cách bền vững, đồng đều, phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp địa phương và kết nối hiệu quả các dòng vốn FDI với năng lực nội sinh của doanh nghiệp trên địa bàn. Với vai trò là cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng trên địa bàn, NHNN Khu vực 6 luôn bám sát và thực hiện hóa các chủ trương của Trung ương và thành phố. Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 trong đó xác định công nghiệp hiện đại và dịch vụ logistics là hai trong ba trụ cột phát triển, Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân… triển khai các chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đồng thời, các TCTD trên địa bàn tích cực triển khai các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất ngắn và trung dài hạn, tập trung đặc biệt vào các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, thiết bị hỗ trợ công nghiệp và phát triển hạ tầng kho bãi thông minh. Bên cạnh đó, các NHTM đã linh hoạt áp dụng các mô hình tài trợ chuỗi cung ứng (supply chain financing), tối ưu hóa thủ tục thế chấp tài sản dựa trên dòng tiền và hợp đồng kinh tế thực tế với các tập đoàn FDI lớn. Điều này giúp các doanh nghiệp nội địa có thêm nguồn lực tài chính mạnh mẽ để đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong tháng 9/2026, trên địa bàn Khu vực 6 đã tổ chức 15 hội nghị, buổi làm việc, đối thoại, trao đổi giữa ngân hàng và doanh nghiệp, thông qua chương trình, các TCTD đã cho vay được khoảng 16.560 tỷ đồng đối với 590 doanh nghiệp; ngoài ra các TCTD còn thực hiện hỗ trợ bằng các hình thức khác như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi, phí...

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 đặt mục tiêu mở rộng không gian phát triển quốc gia, đổi mới quản trị biển hiện đại và phát huy vai trò chiến lược của biển. Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người các tỉnh, thành phố ven biển cao hơn 1,2 - 1,3 lần bình quân cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của các địa phương ven biển phấn đấu đạt trên 11%/năm. Vậy Quảng Ninh và Hải Phòng đã có kế hoạch gì để triển khai Nghị quyết này. Riêng ngành Ngân hàng có những phương hướng gì để hỗ trợ cho kế hoạch của các địa phương?

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW với mục tiêu chiến lược đến năm 2030 đưa thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển cao hơn từ 1,2 - 1,3 lần bình quân cả nước và phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt hai con số, cả Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình hành động trọng tâm. Hai thành phố trực thuộc trung ương đang tập trung dồn lực phát triển các hành lang kinh tế ven biển, hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại và tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng cũng như giải phóng mặt bằng.

Đón đầu và đồng hành cùng kế hoạch chiến lược này, ngành Ngân hàng Khu vực 6 xác định phương hướng trọng tâm là tập trung nguồn lực tín dụng cho các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, phát triển hệ thống cảng biển thông minh, kinh tế đô thị ven biển và các dự án năng lượng tái tạo để khai thác tối đa tiềm lực vốn có của hai thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh. Đồng thời, Ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để có các gói tín dụng ưu đãi, ưu tiên cho các lĩnh vực kinh tế biển mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững mà Nghị quyết đã đề ra.

Đứng trước yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số đi đôi với chất lượng và tính bền vững, NHNN Chi nhánh Khu vực 6 sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới để vừa đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng/sản xuất lớn, vừa kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn?

Đứng trước yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số song hành cùng chất lượng và tính bền vững, NHNN Chi nhánh Khu vực 6 sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý và điều hành trong thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống và các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Hệ thống ngân hàng Khu vực 6 tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Đây là nội dung trọng tâm, được tổ chức thực hiện xuyên suốt, quyết liệt, góp phần quan trọng trong việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng, thúc đẩy dịch vụ ngân hàng an toàn, hiệu quả. Trong quá trình này, hệ thống ngân hàng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trong đó, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp thực hiện xử lý, giải quyết theo từng nhóm đối tượng khách hàng. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách của lĩnh vực ngân hàng, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của Ngành đối với doanh nghiệp; đảm bảo doanh nghiệp, người dân nắm bắt thông tin và thuận lợi trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngành Ngân hàng.

Song song với đó, công tác thanh tra, giám sát an toàn hoạt động của các TCTD sẽ được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nút thắt phát sinh, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, từ đó bảo đảm hệ thống tài chính - tiền tệ trên địa bàn luôn vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Trong thời gian tới, NHNN Chi nhánh Khu vực 6 tiếp tục phối hợp của các sở, ban, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn để các giải pháp, chính sách hỗ trợ được hiệu quả, đồng bộ. Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Xin cảm ơn bà!