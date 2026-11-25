Trao con giống, mở hướng phát triển kinh tế

Đầu tháng 11/2026, 10 hộ đồng bào Co có hoàn cảnh khó khăn tại hai thôn Tak Nú và Tak Kót, xã Trà Liên, được hỗ trợ 41 con heo đen giống bản địa. Mỗi hộ còn nhận 75 kg thức ăn hỗn hợp phục vụ chăn nuôi.

Hoạt động do Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức nhằm hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Từ tháng 7/2025 đến nay, nhiều xã miền núi Đà Nẵng cũng triển khai các mô hình hỗ trợ chăn nuôi từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại xã Sông Kôn, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã hỗ trợ 516 con heo giống cho 86 hộ dân tại 8 thôn và 57 con bò giống sinh sản cho 19 hộ ở hai thôn A Păng và Bhlô Bền.

Trong đó, dự án chăn nuôi bò sinh sản do cộng đồng đề xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trước khi triển khai, xã Sông Kôn tổ chức họp dân, rà soát nhu cầu và điều kiện sản xuất để có phương án hỗ trợ phù hợp. Các hộ tham gia phải chuẩn bị chuồng trại, bố trí vốn đối ứng, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh.

Trong số những hộ được hỗ trợ có gia đình chị A Lăng Thị Ly, người Cơ Tu, ở thôn Bhlô Bền. Thuộc diện hộ nghèo, gia đình chị chủ yếu sống bằng nghề làm rẫy, làm thuê nên thu nhập không ổn định.

"Được Nhà nước hỗ trợ 3 con bò giống, gia đình rất mừng vì có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi. Tôi mong đàn bò khỏe mạnh và sinh sản tốt để gia đình từng bước cải thiện cuộc sống, có tiền cho con ăn học", chị Ly chia sẻ.

Tại xã Đông Giang, tháng 7/2026, 25 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở hai thôn Prao và A Điêu được hỗ trợ 50 con bò giống sinh sản, tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng.

Hoạt động thuộc dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thực hiện từ kế hoạch hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản năm 2025.

Còn tại xã Trà Leng, mô hình khuyến nông nuôi bò vàng sinh sản năm 2026 được triển khai tại thôn Trà Dơn, hỗ trợ 10 con bò giống cho 10 hộ dân.

Đến tháng 12/2025, Hội Nông dân TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 18 con bò cái giống cho 10 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Phước Trà, với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Các hộ được hướng dẫn làm chuồng, trồng cỏ, chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi. Cán bộ hội và kỹ thuật viên định kỳ theo dõi, hỗ trợ người dân.

Người dân vùng cao Đà Nẵng được hỗ trợ bò giống để phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế lâu dài.

Gắn hỗ trợ sinh kế với giảm nghèo bền vững

Tại xã Bến Hiên, mô hình nuôi heo đen bản địa được triển khai từ cuối năm 2025, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Qua 3 đợt hỗ trợ đến cuối tháng 5/2026, địa phương đã cấp 195 con heo đen cho 39 hộ dân, cùng thức ăn chăn nuôi, vật tư phòng, chống dịch bệnh.

Theo ông Trần Văn Trung, Trưởng Phòng Kinh tế xã Bến Hiên, việc hỗ trợ heo giống kết hợp với hướng dẫn kỹ thuật không chỉ giúp người dân thay đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ mà còn tạo điều kiện phát triển đàn vật nuôi, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo.

Tại xã Avương, đầu tháng 10/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã cấp 100 con heo cỏ sinh sản cho 50 hộ dân tại các thôn Apát, Aréc, Galâu, Xơ Ơi và Tơghêy. Mỗi hộ nhận 2 con giống cùng 180kg thức ăn hỗn hợp trong 2 tháng đầu.

Tổng kinh phí thực hiện dự án trong năm 2026 lên tới hơn 765 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 518 triệu đồng, đơn vị chủ trì liên kết đóng góp hơn 65 triệu, các hộ dân đối ứng 182 triệu. Dự án hướng đến phát triển đàn heo sinh sản, tạo việc làm và hình thành chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm.

Tháng 12/2025, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Đà Nẵng triển khai dự án hỗ trợ chăn nuôi heo đen bản địa tại xã Trà Đốc. Hoạt động thuộc chương trình giảm nghèo bền vững, hướng đến tạo sinh kế lâu dài cho người dân vùng khó khăn.

Tham gia dự án, 20 hộ nghèo được hỗ trợ 100 con heo giống, cùng vật tư làm chuồng trại, thức ăn, máng ăn và chế phẩm vi sinh xử lý chất thải chăn nuôi.

Thay vì nuôi riêng lẻ, các hộ thống nhất nuôi tập trung tại 2 điểm thuộc thôn 8, dưới sự giám sát của hợp tác xã và cán bộ thú y địa phương. Toàn bộ heo giống được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Tại xã Trà My, mô hình liên kết nuôi heo đen thương phẩm được tổ chức theo nhóm, mỗi nhóm từ 5-6 người. Các hộ được cung ứng con giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và có đầu mối thu mua sản phẩm.

Người dân tận dụng chuối và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, giảm chi phí chăn nuôi, đồng thời luân phiên chăm sóc đàn heo để có thời gian làm rẫy, trồng rừng.

Việc lựa chọn vật nuôi phù hợp với điều kiện miền núi, kết hợp chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ. Qua đó, đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững.