Tiếp sức doanh nhân tiên phong trong giai đoạn mới

Doanh nghiệp tiên phong tạo sức lan tỏa

Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn, điển hình như Nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế khu vực đầu tư nước ngoài và sắp tới là quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

Theo TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), những thay đổi mạnh mẽ về thể chế trong năm 2025 và 2026 đã góp phần tháo gỡ vướng mắc, mở rộng dư địa hoạt động cho doanh nghiệp. Các quy định pháp luật, nghị định, thông tư được điều chỉnh nhanh chóng hơn, bám sát những vấn đề phát sinh trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm đặt ra yêu cầu rất cao đối với cả hệ thống cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Đây không chỉ là bài toán về tốc độ tăng trưởng mà còn đòi hỏi nền kinh tế nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

“Chính sách rõ ràng đã mở ra rất nhiều. Đương nhiên, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện trong quá trình thực thi, nhưng điều quan trọng hiện nay là phải tập trung vào thực thi chính sách”, TS Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng.

Theo Chủ tịch VCCI, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, nền kinh tế cần những doanh nghiệp đủ năng lực đi đầu, không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh của mình mà còn tạo tác động lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp khác.

Trước hết, doanh nghiệp tiên phong cần tham gia xây dựng nền tảng cho nền kinh tế Việt Nam có khả năng cạnh tranh, đứng vững và vươn ra thị trường quốc tế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao năng lực nội tại, đổi mới mô hình kinh doanh và chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đi đầu trong lựa chọn, đầu tư vào những lĩnh vực có hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả chung của nền kinh tế. Những lĩnh vực như hạ tầng, kinh tế số và kinh tế xanh được đặt ra như các hướng phát triển có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn tới.

Một vai trò khác là dẫn dắt các ngành, lĩnh vực then chốt, hình thành chuỗi cung ứng và tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tham gia sâu hơn vào hệ thống sản xuất, kinh doanh. Khi các doanh nghiệp liên kết được với nhau, nguồn lực trong nước có thể được phát huy tốt hơn, qua đó nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường nội địa và quốc tế.

Tuy nhiên, TS Hồ Sỹ Hùng cho rằng doanh nghiệp khó có thể đảm đương vai trò này chỉ bằng nguồn lực của mình. Để phát triển các lĩnh vực nền tảng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành những chuỗi liên kết đủ mạnh, cần có sự đồng hành và hỗ trợ phù hợp từ phía Chính phủ.

Chính phủ kiến tạo phải đi cùng thực thi hiệu quả

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng Chủ tịch VCCI tham quan gian hàng của doanh nghiệp. Ảnh: VGP

Theo Chủ tịch VCCI, Chính phủ kiến tạo không chỉ dừng ở việc xác định mục tiêu tăng trưởng hay ban hành chính sách, mà còn phải có giải pháp và hành động cụ thể để giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và thực hiện các mục tiêu phát triển.

Sự hỗ trợ này cần hướng vào những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng và nâng cao hiệu quả nền kinh tế, từ phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh đến kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, việc tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác, bổ trợ lẫn nhau có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao sức cạnh tranh. Khi doanh nghiệp đầu tàu có đủ năng lực dẫn dắt và doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện tham gia chuỗi giá trị, sức mạnh của từng doanh nghiệp có thể được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh chung.

Về vai trò của cải cách thể chế trong tạo động lực tăng trưởng mới, người đứng đầu VCCI khẳng định thể chế luôn là yếu tố mở đường cho phát triển và thay đổi. Tuy nhiên, thể chế không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả, bởi các quy định chỉ phát huy hiệu quả khi được tổ chức thực hiện tốt trong thực tế.

“Thể chế bản thân nó vẫn chỉ là các quy định, mà người thực hiện thể chế mới là người biến quá trình, mong ước đó thành hiện thực”, TS Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Quá trình này đòi hỏi sự hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Chính phủ cần thực hiện tốt vai trò kiến tạo, xây dựng chính sách và tạo môi trường thuận lợi; trong khi doanh nghiệp phải chủ động đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cải cách thể chế vì vậy cần được tiếp nối bằng năng lực thực thi và sự đồng hành thực chất giữa hai phía. Đây là điều kiện quan trọng để những thay đổi về chính sách chuyển hóa thành kết quả kinh tế cụ thể, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.