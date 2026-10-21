Tiếp sức doanh nghiệp vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển

Từ những ngày đầu tham gia xây dựng hạ tầng tại Lào Cai, Công ty Cổ phần Minh Sơn, phường Cam Đường đã trải qua không ít khó khăn. Địa hình cách trở, giao thông chưa đồng bộ, việc vận chuyển vật liệu đến công trường từng là bài toán nan giải. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và góp sức của người dân đã giúp những công trình sớm thành hình, mở lối đi lại và phát triển cho nhiều vùng quê.

Từ đó, Công ty Cổ phần Minh Sơn từng bước mở rộng quy mô hoạt động để phát triển hạ tầng đô thị. Dự án Nhà ở xã hội Minh Sơn tại Tiểu khu đô thị số 10, quy mô 1.300 căn hộ được khởi công giúp người lao động an cư, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Lào Cai.

Theo bà Trần Thị Nguyệt - Tổng Giám đốc công ty, thời gian qua, tỉnh đã tạo môi trường đầu tư minh bạch, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, đồng thời, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đây là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin, yên tâm đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Giai đoạn 2025 - 2026, tỉnh tập trung cải cách hành chính, tổ chức các hội nghị chuyên đề, đối thoại để lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các vấn đề liên quan đến thủ tục, nguồn vốn, đất đai, mặt bằng được đặt ra trong quá trình giải quyết với mục tiêu giảm trở ngại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Thời gian qua, tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, vốn, đất đai và tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Từ công nghiệp đến thương mại, dịch vụ, hiệu quả của việc tháo gỡ khó khăn được kỳ vọng tạo ra những chuyển biến cho cả chuỗi sản xuất, cung ứng và việc làm của tỉnh. Tuy nhiên, cải cách không chỉ nằm ở số cuộc đối thoại được tổ chức, mà quan trọng hơn là những vướng mắc sau đối thoại được giải quyết đến đâu, thời gian xử lý có được rút ngắn hay không và doanh nghiệp có thực sự giảm được chi phí. Đó cũng là thước đo thực chất của một môi trường đầu tư thuận lợi.

Trong lĩnh vực du lịch, sự đồng hành của chính quyền cũng đang mở thêm cơ hội để doanh nghiệp khai thác tiềm năng điểm đến.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt cho biết: “Cơ chế, chính sách của tỉnh ngày càng thuận lợi; các hội nghị đối thoại giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển điểm đến, sản phẩm du lịch, góp phần đưa Lào Cai trở thành trung tâm kết nối du lịch vùng Tây Bắc”. Những nỗ lực đồng hành với doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh kinh tế Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực. 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,09%; riêng quý III tăng 10,58%, đứng thứ 3 trong 9 tỉnh của vùng và thứ 10 cả nước. Toàn tỉnh có hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong 9 tháng, thành lập mới 1.289 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 16.900 tỷ đồng. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách Nhà nước. Những con số này cho thấy, vai trò ngày càng quan trọng của khu vực doanh nghiệp trong tạo việc làm, huy động nguồn lực xã hội và đóng góp ngân sách. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn về thị trường, vốn, nguyên liệu, chi phí sản xuất; một số dự án vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, xây dựng và hạ tầng. Năng lực quản trị, sức cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị lớn của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế.

Lào Cai đang đứng trước cơ hội từ các dự án hạ tầng chiến lược, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cảng hàng không Sa Pa, cùng định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp. Nhưng tiềm năng chỉ trở thành tăng trưởng khi được chuyển hóa bằng hành động cụ thể; chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi mang lại lợi ích thiết thực, đo đếm được cho doanh nghiệp.

Tiếp sức cho doanh nghiệp là quá trình đồng hành có trách nhiệm. Chính quyền tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo môi trường đầu tư minh bạch; doanh nghiệp nâng cao năng lực, tuân thủ pháp luật, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng. Khi hai phía cùng hành động, nguồn lực được khơi thông, không chỉ tạo nên những công trình hay những con số tăng trưởng, mà còn góp phần cải thiện đời sống người dân, tạo nền tảng để Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.