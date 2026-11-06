Tiếp sức doanh nghiệp tăng tốc cuối năm

Khi chi phí vay giảm, doanh nghiệp có thêm dư địa cân đối dòng tiền, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Ảnh: N.H

Đưa vốn vào sản xuất kinh doanh

Hiện, mặt bằng lãi suất đang có những chuyển động tích cực. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà, các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Đây được xem là tiền đề quan trọng để các ngân hàng có thêm cơ sở giảm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn. Thống kê của NHNN cho thấy, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân trong giai đoạn cuối tháng 10/2026 đã giảm khoảng 0,2 - 0,5 điểm phần trăm/năm so với giai đoạn giữa tháng.

Hiện có hơn 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5-2%/năm.

Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ông Bạch Thành Long - Phó Tổng Giám đốc cho biết, từ giữa tháng 10 đến hết năm 2026, ngân hàng triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đối với các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5-2%/năm. Đặc biệt, một số lĩnh vực thiết yếu như thương mại tiêu dùng, lãi suất giảm tới 3%/năm.

Theo ông Long, chính sách này nhằm hỗ trợ DN giảm chi phí vốn, đồng thời góp phần giữ ổn định chi phí sinh hoạt của người dân, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), việc giảm lãi suất cũng được triển khai đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới. Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, ngân hàng yêu cầu toàn hệ thống thực hiện giảm lãi suất thực chất, bảo đảm lợi ích trực tiếp đến khách hàng.

Doanh nghiệp có thêm nguồn lực

Tác động của việc giảm lãi suất không chỉ thể hiện ở những con số thống kê mà còn được phản ánh trực tiếp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Khi chi phí vay giảm, DN có thêm dư địa cân đối dòng tiền, bổ sung vốn lưu động và duy trì hoạt động trong giai đoạn nhu cầu vốn tăng cao.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý vẫn là vấn đề đáng quan tâm, nhất là đối với những ngành có chu kỳ sản xuất dài, nhu cầu vốn lớn và chịu nhiều biến động từ thị trường.

Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Thuận Phước cho biết, DN thủy sản hiện chịu áp lực từ nhiều phía khi chi phí nguyên liệu, sản xuất gia tăng, trong khi sức mua tại các thị trường xuất khẩu lớn như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản còn hạn chế. Trong điều kiện đó, DN khó có thể điều chỉnh giá bán tương ứng với mức tăng của chi phí đầu vào, còn việc mở rộng sản lượng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Theo ông Lĩnh, đặc thù của ngành thủy sản là nhu cầu vốn biến động theo mùa vụ, từ thu mua nguyên liệu, tích trữ, chế biến đến thực hiện các đơn hàng xuất khẩu. Do vậy, việc giảm lãi suất có ý nghĩa thiết thực.

Từ thực tế hoạt động của DN sản xuất, bà Phạm Thị Hải - Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp cho biết, vào cuối tháng 10, DN nhận được thông báo giảm lãi suất từ một số ngân hàng, với mức giảm khoảng 1,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất khoản vay về khoảng 6,1%/năm.

Theo bà Hải, mức lãi suất này gần tương đương mặt bằng năm 2025, giúp DN tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Đây là khoản chi phí có ý nghĩa trong bối cảnh DN cần duy trì nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Nguồn tiền tiết kiệm được từ chi phí lãi vay sẽ được DN sử dụng để tái đầu tư, mua nguyên vật liệu, duy trì hoạt động sản xuất và chuẩn bị nguồn lực chi trả lương, thưởng cuối năm cho người lao động.

Thực tế trên cho thấy, giảm lãi suất không chỉ giúp DN giảm áp lực tài chính trước mắt mà còn tạo thêm dư địa để duy trì hoạt động, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu nguyên vật liệu, hàng tồn kho và vốn thực hiện đơn hàng thường tăng lên, chi phí tín dụng hợp lý sẽ góp phần giúp DN chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.