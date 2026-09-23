Tiếp sức doanh nghiệp đổi mới, làm chủ công nghệ

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, qua đó nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, từ năm 2025 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 7 quyết định và 3 kế hoạch về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh đồng thời đề xuất 3 danh mục công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược; bổ sung 1 công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với lợi thế địa phương và xem xét công bố 6 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đợt 1/2026.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Phú Thọ tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo; hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn để triển khai nền tảng số, giải pháp điều hành dựa trên dữ liệu. Tỉnh cũng xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest 2026).

Tại Công ty TNHH Công nghệ cao Trịnh Năng, sau gần 16 năm nghiên cứu và khoảng 4.000 lần thử nghiệm, doanh nghiệp đã hoàn thiện hệ thống, dây chuyền sản xuất hợp chất C60-C70 Endo Fullerene từ một số nguyên liệu hữu cơ có hàm lượng carbon cao như vỏ trấu, sọ dừa, hạt cà phê, cùi ngô, lông vũ... Công nghệ này được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế từ cuối năm 2018.

Theo Tổng Giám đốc Công ty Trịnh Đình Năng, một số doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài đã đặt vấn đề mua sản phẩm với nhu cầu dự kiến khoảng 30 kg/tháng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể sản xuất, xuất khẩu do dự án chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu để đưa dây chuyền vào vận hành.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất tỉnh có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, xử lý các vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện đưa dây chuyền vào hoạt động và từng bước thương mại hóa sản phẩm.

Trong lĩnh vực dược phẩm, Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) sau khi được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2025 đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp đầu tư các trung tâm nghiên cứu, hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu; đồng thời phối hợp với Tập đoàn FPT số hóa hoạt động quản trị và ứng dụng nền tảng 3DEXPERIENCE trong sản xuất, thiết kế, vận hành và quản trị chuỗi cung ứng.

Việc vận hành hệ thống SAP S/4HANA và nền tảng 3DEXPERIENCE giúp Vinphaco tối ưu nguồn lực, giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện doanh nghiệp có hơn 300 sản phẩm thuộc 25 nhóm điều trị, trong đó gần 100 sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, Phú Thọ hiện có 57 tổ chức khoa học và công nghệ, 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 6 doanh nghiệp công nghệ cao. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 18 doanh nghiệp đổi mới công nghệ; riêng 6 tháng đầu năm 2026 hỗ trợ 8 doanh nghiệp về kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, xây dựng gian hàng kết nối, miễn giảm tiền thuê đất và thuế thu nhập.

Tỉnh cũng hỗ trợ hàng trăm lượt doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến như ISO, VietGAP, HACCP, GMP-Food, 5S, truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch và ghi nhãn hàng hóa.

Phú Thọ hiện có gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, phần mềm và linh kiện điện tử. Một số doanh nghiệp đầu tư mạnh cho nghiên cứu và phát triển như Cammsys Việt Nam, Namuga, JNTC Vina... góp phần hình thành chuỗi công nghiệp điện tử, linh kiện và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân lực chất lượng cao, thông tin và kết nối công nghệ. Một số doanh nghiệp còn thận trọng khi đầu tư vào công nghệ mới, trong khi cơ chế hỗ trợ cần tiếp tục hoàn thiện để sát hơn với thực tiễn.

Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách khoa học, công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học, công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 30% so với năm 2025; thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, tăng cường chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thu hút nguồn lực trong nước, quốc tế cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Phú Thọ đang tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.