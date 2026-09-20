Tiếp sức đến trường cho con em lực lượng tuần tra bảo vệ rừng Vườn quốc gia Chư Yang Sin

Thông qua các suất học bổng và hoạt động dành cho các em nhỏ, chương trình mong muốn tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, đồng thời ghi nhận và tri ân những đóng góp thầm lặng của các gia đình đang chung tay gìn giữ đại ngàn Chư Yang Sin.

Sự quan tâm dành cho con em lực lượng bảo vệ rừng cũng là sự động viên thiết thực và đáng quý đối với những người đang ngày ngày làm nhiệm vụ giữ rừng. (Nguồn: WildAct)

Bước sang mùa thứ ba, “Mầm non của Rừng” tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng trong việc chăm lo cho con em cán bộ và lực lượng tuần tra bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin. Sau hơn một tháng phát động, chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ của hàng trăm mạnh thường quân và doanh nghiệp, tổ chức khắp Việt Nam.

Từ nguồn lực này, chương trình năm nay trao 37 suất học bổng, trị giá 5 triệu đồng mỗi suất, cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Khoản hỗ trợ được sử dụng cho những nhu cầu thiết yếu như đồng phục, dụng cụ học tập và chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm bớt áp lực chi phí giáo dục cho các gia đình và giúp các em có thêm điều kiện để duy trì việc học.

Số lượng học bổng năm 2026 gần gấp 3 lần so với năm 2025, cho thấy sự quan tâm và chung tay ngày càng rộng rãi của cộng đồng đối với những người đang góp sức gìn giữ rừng.

Ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin, bày tỏ: “Sự quan tâm dành cho con em lực lượng bảo vệ rừng cũng là sự động viên thiết thực và đáng quý đối với những người đang ngày ngày làm nhiệm vụ giữ rừng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn WildAct, các nhà tài trợ cùng cộng đồng đã chung tay để các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin bước vào năm học mới”.

Tiến sĩ Trang Nguyễn, Nhà sáng lập - Giám đốc WildAct, chia sẻ: “Mầm non của Rừng là một trong những hoạt động thể hiện rõ triết lý bảo tồn xoay quanh con người mà WildAct luôn theo đuổi. Bởi để những cánh rừng được bảo vệ lâu dài, những người đang trực tiếp gìn giữ rừng và gia đình của họ cũng cần được quan tâm và đồng hành.

Khi các em nhỏ được tiếp cận giáo dục đầy đủ và có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình, các em không chỉ có thêm một tương lai rộng mở, mà còn có thể trở thành một phần của thế hệ tiếp nối công việc bảo vệ thiên nhiên trong tương lai".

“Mầm non của Rừng” 2026 còn mang đến cho các em nhỏ một đêm hội Trung thu đáng nhớ với những hoạt động vui chơi, múa lân và phá cỗ. (Nguồn: WildAct)

Bên cạnh những suất học bổng và 550 phần quà ý nghĩa, “Mầm non của Rừng” 2026 còn mang đến cho các em nhỏ một đêm hội Trung thu đáng nhớ với những hoạt động vui chơi, múa lân và phá cỗ. Đây không chỉ là dịp để các em tận hưởng trọn vẹn niềm vui tuổi thơ, mà còn là lời tri ân gửi tới những người đang ngày ngày gìn giữ cánh rừng Chư Yang Sin.

Qua đó, chương trình cũng góp phần giúp các em hiểu hơn về công việc thầm lặng của cha mẹ, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và niềm tự hào về những đóng góp của gia đình mình cho công tác bảo vệ rừng.