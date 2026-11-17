Ông Nguyễn Bão Quốc, thành viên Hội đồng cố vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia trình bày chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý và phát triển sản phẩm du lịch” tại chương trình tập huấn. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng, thành phố sau khi hợp nhất có không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống và các sản phẩm “made in Đà Nẵng” phục vụ du lịch.

Đây là lợi thế quan trọng để phát triển các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng có giá trị gia tăng cao gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương và nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, nhu cầu của du khách đối với sản phẩm lưu niệm, quà tặng mang dấu ấn văn hóa, bản sắc, đặc trưng vùng miền ngày càng tăng.

Đây là cơ hội nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết là các cơ sở sản xuất cần đổi mới tư duy quản trị, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tổ chức sản xuất phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Theo ông Đinh Văn Phúc, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cũng cho thấy không ít cơ sở sản xuất vẫn còn gặp khó khăn về năng lực quản trị, tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, phát triển mẫu mã, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và kết nối giao thương, mở rộng thị trường hàng hóa.

Một số sản phẩm có tiềm năng nhưng chưa khơi thông được giá trị văn hóa, lợi thế nguyên liệu, nhất là chưa đầu tư đúng mức cho mẫu mã, bao bì, nhận diện thương hiệu.

Chương trình tập huấn với mục đích trang bị, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản trị, năng lực sản xuất, kinh doanh cho các cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch.

Được biết, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch.

Đặc biệt, Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn Đà Nẵng đã tạo thêm cơ sở, nguồn lực hỗ trợ các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu hàng hoá.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các cơ sở sản xuất trong việc thông tin, tư vấn, kết nối, triển khai các chương trình hỗ trợ; qua đó thúc đẩy phát triển bền vững các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm phục vụ du lịch.