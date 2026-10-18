Tiếp sức để phụ nữ tự tin vào kinh tế số

Phụ nữ trong kỷ nguyên AI (Bài 3):

Bán hàng trực tuyến được xem là kênh phân phối chủ lực trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH&TMDV MBEAU, lô 22, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Hạc Thành.

Nâng cao năng lực số cho phụ nữ nông thôn

Từ những buổi hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài VNeID đến thanh toán không dùng tiền mặt, mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số” ở xã Hoằng Tiến đang giúp nhiều phụ nữ nông thôn từng bước làm quen công nghệ và bắt nhịp chuyển đổi số (CĐS).

Theo bà Vũ Thị Sáng, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Tiến, việc triển khai thực hiện mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số” không chỉ góp phần thúc đẩy CĐS trong hoạt động hội ở cơ sở mà còn tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng trong thời đại số, tự tin làm chủ không gian số, thụ hưởng tiện ích từ CĐS.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, ban chủ nhiệm mô hình “Chi hội số” và “Gia đình số” thôn Kim Phú, xã Hoằng Tiến đã trở thành cầu nối giúp hội viên bắt nhịp với kỷ nguyên số, chủ động phối hợp cùng các đoàn thể, lực lượng chức năng để triển khai hoạt động hỗ trợ hội viên. Theo đó, các thành viên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản định danh điện tử (VNeID), sổ sức khỏe điện tử, tích hợp bảo hiểm y tế, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa thông tin thuê bao và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Những hướng dẫn chi tiết giúp hội viên dễ dàng tiếp cận và hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong sinh hoạt hằng ngày.

Chị Phạm Thị Tuyết Hằng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Kim Phú, chủ nhiệm mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số”, chia sẻ: “Bí quyết để triển khai mô hình thành công chính là sự kiên trì và tinh thần hỗ trợ nhau. 15 thành viên trong mô hình sau khi được tập huấn, đã cùng với chị em phụ nữ trong thôn đến từng gia đình trực tiếp hướng dẫn. Khi đã quen với công nghệ, các hội viên đều nhận thấy sự tiện lợi, chủ động nắm bắt để ứng dụng vào thực tiễn đời sống”. Đến nay, CĐS đã len lỏi vào hầu hết 482 gia đình trong thôn, 100% gia đình hội viên phụ nữ đạt “Gia đình số”, 100% thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp trên VNeID... người dân đã có nhiều thay đổi làm quen với nhịp sống số".

Hiện Hoằng Tiến đã thành lập 13 mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số”, phát huy hiệu quả mô hình các thành viên thực hiện tổ chức sinh hoạt định kỳ, đồng thời duy trì trao đổi qua nhóm trên mạng xã hội facebook, zalo. Đây được xem là không gian sinh hoạt mở rộng để hội viên chia sẻ thông tin, hỏi đáp, hỗ trợ nhau mọi lúc, mọi nơi. Những nội dung về chính sách, pháp luật, kiến thức sản xuất, kinh doanh hay kỹ năng sống cũng được truyền tải nhanh chóng qua nền tảng này, giúp nâng cao chất lượng hoạt động chi hội.

Đến nay, mô hình đã triển khai tại 80 xã, phường trong toàn tỉnh. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), livestream bán hàng, an toàn thông tin mạng và kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Những kiến thức về ChatGPT, Canva... hay các nền tảng sáng tạo số đang dần trở thành công cụ hữu ích giúp phụ nữ vận dụng vào phát triển kinh tế, hoạt động hội...

Đồng hành cùng phụ nữ, tự tin bước vào kỷ nguyên số

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về CĐS, kinh doanh online, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và tham gia các sàn thương mại điện tử. Qua đó, hội viên được trang bị kiến thức về quản trị kinh doanh trong môi trường số, xây dựng thương hiệu sản phẩm và kỹ năng giao dịch thương mại điện tử. Không chỉ học lý thuyết, nhiều học viên còn được hướng dẫn thực hành lập fanpage bán hàng, xây dựng kênh tiktok, youtube để quảng bá sản phẩm và kết nối khách hàng. Nhờ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn thay đổi phương thức kinh doanh, từ cách làm truyền thống sang mô hình đa kênh kết hợp bán hàng trực tiếp và bán hàng online...

Thành viên mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số” thôn Kim Phú, xã Hoằng Tiến hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng số.

Thông qua Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong hội viên. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 7.200 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; hơn 800 sản phẩm của hội viên phụ nữ đã được hỗ trợ quảng bá trên các nền tảng số và sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tiếp nối những kết quả này, năm 2026, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, với mục tiêu thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS. Thực hiện đề án, Hội LHPN tỉnh tiếp tục có những hỗ trợ đồng bộ, trực tiếp từ việc hình thành ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm. Đồng thời đưa phong trào “Bình dân học vụ số” vào đời sống sản xuất, hỗ trợ ứng dụng các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo, giải pháp kết nối vạn vật và công nghệ chuỗi khối vào truy xuất nguồn gốc nông sản, quản trị bán hàng và vận hành doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các mô hình thực hiện tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp. Thực hiện bảo trợ kỹ thuật để chuẩn hóa mẫu mã, bao bì, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đưa các sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ tham gia trực tiếp vào mạng lưới chuỗi cung ứng xanh toàn quốc.

Đề án cũng xác định chỉ tiêu xây dựng thí điểm các mô hình CĐS, chuyển đổi xanh cho các doanh nghiệp, HTX và các cụm dự án sinh kế bền vững làm hạt nhân nhân rộng cho toàn tỉnh. Đây được xem là “cú hích” mạnh mẽ, mở ra kỷ nguyên bứt phá mới cho phụ nữ xứ Thanh trong lĩnh vực kinh tế xanh và CĐS.