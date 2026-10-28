Tiếp sức để người khuyết tật hiện thực hóa giấc mơ tự lập

Từ con bò giống đến cửa hàng tạp hóa nhỏ, những nguồn lực được trao gửi đang tiếp sức để họ vượt qua nghịch cảnh, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Trao cơ hội, tiếp sức vươn lên

Hội Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Tây Ninh trao vốn sinh kế cho các thành viên Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Dương Minh Châu.

Một ngày cuối tháng 10/2026, Hội Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức trao vốn sinh kế cho 16 thành viên Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Dương Minh Châu, với tổng số tiền giải ngân 310 triệu đồng. Nguồn vốn giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi, mở rộng buôn bán nhỏ, tạo thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trong số những người được nhận vốn, ông Dương Văn Lập (sinh năm 1958, bị khuyết tật vận động), ngụ xã Dương Minh Châu, dự định mua một con bò cái về nuôi sinh sản, tạo thêm nguồn thu cho gia đình. Hằng ngày, ông gắn bó với công việc bán vé số để trang trải sinh hoạt. Với nguồn thu nhập còn hạn chế, việc dành dụm đủ tiền đầu tư chăn nuôi là điều không dễ dàng. Bởi vậy, khi được tiếp sức bằng nguồn vốn sinh kế, ông Lập không giấu được niềm vui. Khoản hỗ trợ giúp ông có thêm điều kiện thực hiện dự định đã ấp ủ, mở ra hy vọng về một hướng làm ăn lâu dài hơn bên cạnh công việc bán vé số. “Giờ đây, gia đình chúng tôi rất hạnh phúc vì được trao thêm cơ hội để vươn lên, ổn định kinh tế và cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Lập chia sẻ.

Người khuyết tật xã Dương Minh Châu phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, mở ra cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.

Cùng chung niềm mong mỏi ấy, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (sinh năm 1988, hội viên Câu lạc bộ người khuyết tật xã Dương Minh Châu), ngụ ấp Phước Hội, hiện buôn bán tạp hóa nhỏ để mưu sinh. Công việc kinh doanh giúp gia đình có nguồn thu trang trải cuộc sống, nhưng để mở rộng buôn bán, chị vẫn cần thêm vốn. Với khoản vay ưu đãi được hỗ trợ, chị Hiền có thêm điều kiện bổ sung hàng hóa, phát triển việc kinh doanh. Chị hy vọng hoạt động buôn bán thuận lợi hơn, thu nhập từng bước được cải thiện, giúp gia đình có cuộc sống ngày càng ổn định.

Mỗi người một hoàn cảnh, một hướng làm ăn, nhưng đều chung mong muốn tự tạo thu nhập, giảm bớt khó khăn và chủ động hơn trong cuộc sống. Với những gia đình còn hạn chế về điều kiện kinh tế, nguồn vốn phù hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn tạo động lực để họ mạnh dạn bắt đầu hoặc duy trì sinh kế.

Câu chuyện của ông Võ Hoàng Phi (sinh năm 1952), ngụ ấp Phước Lợi, xã Dương Minh Châu cho thấy hành trình mưu sinh của người khuyết tật luôn phải đối mặt với nhiều trở ngại. Chiếc nạng gỗ thay thế phần chân bị cụt, nâng đỡ từng bước đi của ông trong cuộc sống thường ngày. Khi nguồn vốn gần như không có, việc tìm kiếm sinh kế để trang trải cuộc sống gia đình càng thêm chật vật.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi được hỗ trợ, ông Phi có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và khả năng của bản thân. Khoản vốn không chỉ giúp ông hiện thực hóa dự định làm ăn mà còn mở ra hy vọng về nguồn thu nhập lâu dài, từng bước cải thiện kinh tế gia đình. Sự tiếp sức kịp thời giúp ông có thêm động lực vượt qua những hạn chế về thể chất, tiếp tục lao động và vươn lên trong cuộc sống.

Từ những hoàn cảnh cụ thể ấy, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở số tiền được trao mà còn ở cơ hội để người khuyết tật chủ động lựa chọn hướng làm ăn, phát huy khả năng và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định bằng chính sức lao động của mình.

Lan tỏa mô hình sinh kế, hướng đến giảm nghèo bền vững

Nguồn vốn sinh kế tiếp thêm động lực để người khuyết tật đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Tây Ninh, chương trình hỗ trợ vốn sinh kế được Hội triển khai từ năm 2019, gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững của Trung ương và địa phương. Nguồn vốn được vận động từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ dưới hình thức cho mượn, sau đó Hội hỗ trợ lại các hộ người khuyết tật vay không tính lãi. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ trên 1.000 lượt hội viên các câu lạc bộ người khuyết tật trên toàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Thời hạn hoàn trả vốn linh hoạt theo điều kiện và nhu cầu đầu tư của từng câu lạc bộ, từ 12 tháng, 18 tháng đến 2 năm, tạo điều kiện để người vay có thời gian tổ chức sản xuất, kinh doanh và tạo thu nhập.

Theo ông Nguyễn Văn Quá, phần lớn các hộ đều hoàn trả vốn đầy đủ khi kết thúc thời hạn hỗ trợ. Những trường hợp không thể hoàn trả chủ yếu do người được hỗ trợ mắc bệnh nặng, qua đời hoặc gia đình gặp biến cố sức khỏe. Việc thu hồi vốn giúp Hội tiếp tục luân chuyển nguồn lực, hỗ trợ thêm những hoàn cảnh khó khăn khác. Năm 2026, Hội đã triển khai 4 đợt hỗ trợ tại các xã Mỏ Công, Phước Thành, Dương Minh Châu và phường Long Hoa với tổng số vốn giải ngân gần 1,5 tỷ đồng.

Trước ngày 1/7/2025, Hội có 22 câu lạc bộ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũ. Sau khi sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh hiện còn 16 câu lạc bộ. Mạng lưới này giúp Hội nắm bắt hoàn cảnh hội viên, xác định nhu cầu và tổ chức các chương trình hỗ trợ phù hợp với thực tế tại cơ sở. Bên cạnh hỗ trợ vốn sinh kế, Hội còn quan tâm đến nhu cầu nhà ở của người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2022 đến nay, Hội duy trì chỉ tiêu hỗ trợ 12 căn nhà tình thương mỗi năm. Đến tháng 10/2026, Hội đã hỗ trợ xây dựng 7 căn, với kinh phí mỗi căn trên 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Quá chia sẻ, việc kết hợp hỗ trợ vốn làm ăn với chăm lo nhà ở góp phần giúp người khuyết tật từng bước ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là cách Hội huy động sự chung tay của các nhà tài trợ và cộng đồng để chăm lo thiết thực hơn cho những người còn nhiều thiệt thòi. Từ khoản vốn mua bò giống đến nguồn lực bổ sung hàng hóa cho cửa tiệm nhỏ, mỗi sự hỗ trợ đều gắn với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào quá trình sử dụng vốn và điều kiện của từng gia đình, nhưng cơ hội tiếp cận nguồn lực phù hợp đã giúp người khuyết tật có thêm động lực để bắt đầu, duy trì và phát triển sinh kế.

Đằng sau mỗi khoản vốn là sự sẻ chia và niềm tin vào khả năng vươn lên của mỗi người. Khi được tiếp sức đúng lúc, người khuyết tật có thêm cơ hội cải thiện thu nhập, khẳng định khả năng của bản thân và chăm lo tốt hơn cho gia đình. Đó cũng là ý nghĩa nhân văn của chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.