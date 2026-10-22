Tiếp sức để người dân thoát nghèo

Nhờ sự chung tay của các đoàn thể, nhà hảo tâm cùng sự tích lũy của gia đình, bà Phan Thị Mỹ, xóm Đầm Rum, xã Hợp Thành (Thái Nguyên) đã xây dựng được căn nhà khang trang.

Đầu tháng 10 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hợp Thành trao sinh kế cho hai hộ cận nghèo là gia đình ông Tống Đình Nội, thôn Khau Lai và bà Phan Thị Mỹ, thôn Đầm Rum. Mỗi hộ được hỗ trợ 6 con lợn giống, thức ăn chăn nuôi và kinh phí, tổng trị giá 20 triệu đồng, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi, từng bước cải thiện thu nhập.

Trong căn nhà mới hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6-2026, bà Phan Thị Mỹ phấn khởi chia sẻ về những đổi thay của gia đình. Chồng mất đã nhiều năm, bà sống cùng vợ chồng con trai và các cháu. Hai cháu nội mắc bệnh tan máu bẩm sinh, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Con trai bà đi làm ăn xa, con dâu ở nhà chăm sóc các con nên cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn.

Nhờ sự chung tay của các đoàn thể, nhà hảo tâm cùng sự tích lũy của gia đình, bà Mỹ đã xây dựng được căn nhà khang trang. Năm nay, gia đình bà cũng đã thoát diện cận nghèo và tiếp tục được hỗ trợ phát triển chăn nuôi, mở thêm cơ hội cải thiện kinh tế.

Không chỉ hỗ trợ những hộ đang gặp khó khăn, Hợp Thành còn chú trọng lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của từng gia đình để tạo sinh kế lâu dài. Giai đoạn 2021-2025, xã Hợp Thành triển khai mô hình nuôi trâu sinh sản thuộc Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Người dân được hỗ trợ con giống, hướng dẫn làm chuồng, trồng cỏ, chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hợp Thành trao tặng 6 con lợn giống cùng thức ăn chăn nuôi cho gia đình ông Tống Đình Nội, xóm Khau Lai.

Từ năm 2022 đến nay, toàn xã có 100 hộ được hỗ trợ tham gia Dự án với 148 con trâu được trao, tổng kinh phí trên 3,9 tỷ đồng. Những hỗ trợ thiết thực cùng các giải pháp giảm nghèo đồng bộ đã góp phần cải thiện đời sống người dân. Theo kết quả rà soát năm 2025, xã Hợp Thành còn 72 hộ nghèo, chiếm 2,8% tổng số hộ và 82 hộ cận nghèo, chiếm 3,19%. Năm 2026, địa phương dự kiến giảm thêm 25 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.

Để thực hiện mục tiêu này, xã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hằng năm, địa phương tổ chức các lớp đào tạo nghề trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nấu ăn..., giúp người dân nâng cao kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm và tìm hướng phát triển sinh kế phù hợp.

Cùng với đó, các hội, đoàn thể phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống. Nguồn lực xã hội hóa cũng được huy động để hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố và thực hiện các chính sách an sinh. Riêng năm 2026, các hộ khó khăn trên địa bàn được thụ hưởng khoảng 4 tỷ đồng từ các chương trình, dự án để làm nhà, đầu tư máy lọc nước, phát triển sinh kế, làm đường điện nông thôn...

Theo bà Bùi Thị Yến, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Thành, địa phương chú trọng tuyên truyền các chính sách giảm nghèo, rà soát đúng đối tượng và công khai trong quá trình hỗ trợ. Đồng thời, xã tham mưu lồng ghép các nguồn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phát triển sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm.