Tiếp sức, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ hành quân tham gia diễn tập

Điểm đón tiếp, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ của cán bộ, Nhân dân phường Văn Phú.

Tại các điểm đón tiếp, cán bộ và người dân đã chuẩn bị nước uống, hoa quả, bánh kẹo để trao tặng. Những lời thăm hỏi, động viên cùng sự đón tiếp chu đáo, chân tình của Nhân dân đã tiếp thêm tinh thần, tạo động lực để các lực lượng bộ đội tham gia diễn tập vững bước, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Nhân dân phường Văn Phú và phường Âu Lâu nhiệt tình tiếp sức, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174.

Công tác phối hợp tổ chức được triển khai chu đáo, an toàn tuyệt đối, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ bí mật quân sự và lịch trình hành quân của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 luôn chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ đúng lễ tiết, tác phong.

Trong quá trình hành quân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 luôn chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ đúng lễ tiết, tác phong, bảo đảm vệ sinh và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tác phong chính quy, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân - dân.