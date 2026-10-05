Tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng các nhà tài trợ trao xe đạp cho trẻ khuyết tật, mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Như Xuân.

Chiếc xe đạp mới được trao dịp trung thu năm nay mang đến niềm vui đặc biệt cho em Quách Thủy Tiên, lớp 7A2, Trường THCS Như Xuân. Tiên thuộc hộ nghèo, bố mất từ khi em còn nhỏ, một mình mẹ lao động tự do nuôi 3 con. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng em vẫn nỗ lực học tập và đạt học lực khá. Với Tiên, chiếc xe giúp việc đến trường thuận lợi hơn và cũng là sự động viên để em tiếp tục cố gắng. Cùng dịp này, 20 học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã Như Xuân cũng nhận được những chiếc xe đạp mới.

Còn với hoàn cảnh của em Lê Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 7, Trường Tiểu học và THCS Lương Chí - phân hiệu thị trấn, phường Tĩnh Gia, hiện sinh sống trong “ngôi nhà chung” Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia thì lại khác. Ngọc mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi, từng được người thân cưu mang trước khi được đón vào trung tâm. Trung thu năm nay em lại được quây quần cùng các bạn, nhận bánh, sữa và những món quà trong ngày hội. Niềm vui của Ngọc không chỉ nằm ở món quà nhận được, mà còn là cảm giác được quan tâm, sẻ chia.

Dù hoàn cảnh khác nhau, câu chuyện của hai em cho thấy trẻ em kém may mắn không chỉ cần sự hỗ trợ về vật chất. Hơn hết, sự quan tâm, chung tay của cộng đồng chính là điểm tựa vững chắc giúp các em không bị bỏ lại phía sau, tiếp thêm động lực đến trường và vươn lên trong cuộc sống.

Hiện toàn tỉnh có hơn 10.000 trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, trợ giúp. Mỗi em có một hoàn cảnh, nhu cầu khác nhau, vì vậy sự hỗ trợ không chỉ dừng ở những phần quà trong dịp lễ, tết mà cần được duy trì trong quá trình học tập, chăm sóc và trưởng thành. Từ thực tế đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã rà soát từng nhóm đối tượng, nắm bắt nhu cầu để kết nối nguồn lực phù hợp. Bên cạnh trao quà, hội vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập, nhận đỡ đầu thường xuyên, chăm sóc sức khỏe; đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, nhiều nguồn lực đã được huy động để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 286 học sinh được trao học bổng ngắn hạn; 373 em được hỗ trợ đỡ đầu hằng tháng; 69 xe đạp và đồ dùng học tập được trao cho 346 học sinh. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tỉnh hội chủ trì, phối hợp trao 850 suất quà cho người khuyết tật nghèo, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời phối hợp với Ủy ban Bác ái Caritas Giáo phận Thanh Hóa trao 930 suất quà. Cùng với hỗ trợ vật chất, hội chú trọng bảo vệ trẻ em thông qua các hoạt động truyền thông, diễn đàn, trang bị kiến thức phòng, chống bạo lực, xâm hại; phối hợp thăm hỏi, trợ giúp kịp thời những trường hợp trẻ bị bạo lực, bỏ rơi hoặc gặp rủi ro.

Đặc biệt, dịp trung thu năm nay, hội tiếp tục vận động các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm dành nguồn lực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: Tại Như Xuân, 258 suất quà gồm bánh trung thu, sữa và 20 chiếc xe đạp được trao cho học sinh; tại phường Tĩnh Gia, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tài trợ 390 suất quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tại xã Bá Thước và Hoạt Giang, 117 suất quà tổng trị giá 65 triệu đồng được trao với sự hỗ trợ của Tập đoàn Hoa Lệ và Footbank; Làng trẻ em SOS Thanh Hóa được hỗ trợ 5 triệu đồng để tổ chức trung thu cho các em. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa bàn nhưng cùng hướng tới nhóm trẻ cần được quan tâm, hỗ trợ.

Bà Trịnh Thị Tiếp, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, cho biết: “Với trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ đúng lúc không chỉ giúp các em giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, hội tiếp tục rà soát nhu cầu của từng nhóm trẻ, tăng cường kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; chú trọng các hình thức hỗ trợ lâu dài như đỡ đầu, trao học bổng, phương tiện học tập, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ quyền trẻ em. Qua đó, huy động thêm sự chung tay của cộng đồng, giúp các em có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, duy trì việc học và từng bước hòa nhập cộng đồng”.