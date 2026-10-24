Tiếp sức cho thanh niên Việt Nam vươn lên

Từ hỗ trợ thanh niên khuyết tật, chăm lo đời sống công nhân đến lan tỏa những việc làm tử tế, các chương trình đồng hành hướng đến mở rộng cơ hội để người trẻ phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Diễn đàn kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức, đánh dấu 7 năm hai bên đồng hành trong các hoạt động hỗ trợ, phát huy vai trò của thanh niên.

Tham dự diễn đàn có đại diện các cơ quan Trung ương, tổ chức Đoàn, Hội, lãnh đạo Tập đoàn TCP cùng các gương thanh niên tiêu biểu, sinh viên và đại diện cơ quan báo chí.

Tâm điểm của diễn đàn là phiên thảo luận mở, nơi những người trẻ đến từ nhiều lĩnh vực chia sẻ trải nghiệm và hành trình của mình. Đó là những người vượt qua khiếm khuyết cơ thể để học tập, lập nghiệp; những công nhân trẻ rời quê tìm kiếm cơ hội việc làm; hay những người âm thầm thực hiện các việc làm tử tế, đóng góp cho cộng đồng.

Các câu chuyện phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống thanh niên hiện nay, từ nỗ lực vượt khó, tìm kiếm sinh kế đến tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Tại diễn đàn, thanh niên không chỉ là người thụ hưởng các chương trình hỗ trợ mà còn trực tiếp đối thoại, chia sẻ nhu cầu và đề xuất giải pháp. Qua đó, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng có thêm góc nhìn thực tế để mở rộng cơ hội học tập, việc làm và phát triển năng lực cho người trẻ.

Từ năm 2020, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, đồng thời hỗ trợ 14 dự án khởi nghiệp nhằm giúp người trẻ phát triển sinh kế. Trong khi đó, hành trình và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã vinh danh 188 gương mặt trẻ có những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp hoặc đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.

Với nhóm thanh niên công nhân, chương trình “Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” được triển khai từ năm 2023, đã đi qua 18 tỉnh, thành phố với hơn 150.000 lượt người tham gia.

Theo số liệu được công bố tại diễn đàn, chương trình đã hỗ trợ khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 51.500 thanh niên; tổ chức 360 gian hàng miễn phí, giảm giá và trao hơn 1.000 suất quà.

Bên cạnh đó, dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” được khởi động từ năm 2024, dự kiến hoàn thành 22 công trình trong năm 2026, góp phần tạo thêm không gian rèn luyện thể chất và kết nối thanh niên.

Ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cho rằng giá trị của quá trình đồng hành không chỉ nằm ở sự hỗ trợ trước mắt mà còn ở việc tạo niềm tin, động lực để thanh niên chủ động vươn lên. Ông kỳ vọng các chương trình trong thời gian tới tiếp tục được triển khai thực chất và tiếp cận nhiều người trẻ hơn.

Năm 2026 đánh dấu 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), đồng thời là năm Tập đoàn TCP kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn TCP đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2028. Các lĩnh vực tiếp tục được chú trọng gồm chăm lo đời sống thanh niên công nhân, hỗ trợ thanh niên yếu thế và thanh niên khuyết tật, tôn vinh những gương mặt trẻ sống tích cực, có trách nhiệm, đồng thời phát triển không gian thể thao và hoạt động gắn kết cộng đồng.

Từ những câu chuyện được chia sẻ tại diễn đàn, việc kết nối giữa tổ chức thanh niên, doanh nghiệp và cộng đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để người trẻ có hoàn cảnh khác nhau phát huy năng lực, theo đuổi mục tiêu và đóng góp tích cực cho xã hội.