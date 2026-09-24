Tiếp sức cho thanh niên Hà Tĩnh lập nghiệp từ nguồn vốn vay ưu đãi

Thực hiện Nghị quyết số 127/2024/NQ-HĐND (gọi tắt là Nghị quyết 127), nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh được triển khai đến các địa phương, hỗ trợ thanh niên có nhu cầu vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp và giải quyết việc làm. Giai đoạn 2024 - 2026, tổng nguồn vốn được bố trí thực hiện chính sách đạt 50 tỷ đồng; riêng năm 2026 là 21,25 tỷ đồng.

Nguồn vốn ưu đãi góp phần tạo thêm điều kiện để thanh niên xã Trường Lưu mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh ngay tại quê hương.

Tại xã Trường Lưu, giữa tháng 9/2026, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân 350 triệu đồng cho 2 đoàn viên, thanh niên đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Đến nay, Đoàn xã đã hoàn thiện hồ sơ 4 mô hình kinh tế thanh niên với tổng số vốn đề nghị vay 750 triệu đồng.

“Đoàn xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn của ĐVTN, nhất là những người có ý tưởng, mô hình sản xuất, kinh doanh khả thi. Từ nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đến theo dõi quá trình sử dụng vốn, các hoạt động hỗ trợ được triển khai thực chất, giúp thanh niên mạnh dạn đầu tư, mở rộng mô hình, tạo việc làm và nâng cao thu nhập ngay tại địa phương”, chị Nguyễn Thị Thảo - Bí thư Đoàn xã Trường Lưu cho biết.

Việc nguồn vay vốn được đưa đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu đang tạo thêm động lực để thanh niên mạnh dạn đầu tư, từng bước biến những ý tưởng sản xuất, kinh doanh thành mô hình cụ thể.

Mô hình trồng nấm của anh Lê Trọng Đức được "tiếp sức" từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết 127.

Tại xã Lộc Hà, đoàn viên Lê Trọng Đức (SN 1990, thôn Bình Lộc) lựa chọn trở về quê hương phát triển kinh tế từ nghề trồng nấm. Anh bắt đầu tiếp cận nghề này từ năm 2012, trong thời gian làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nấm - Viện Di truyền Nông nghiệp. Sau gần một thập kỷ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, năm 2021, anh quyết định trở về quê xây dựng mô hình riêng. Đến nay, cơ sở trồng nấm đã phát triển với diện tích nhà xưởng hơn 1.000 m², doanh thu hằng năm trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 - 5 lao động địa phương.

“Quá trình làm nghề cũng có những khó khăn, nhất là khi muốn đầu tư, mở rộng nhà xưởng và sản xuất ổn định hơn. Khoản vay vốn 200 triệu đồng từ Nghị quyết 127 đã giúp tôi có thêm điều kiện phát triển mô hình, mở rộng nhà xưởng, nâng cao năng suất và tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương” - anh Đức chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ những mô hình đã hình thành và có kinh nghiệm sản xuất, nguồn vốn còn tạo điều kiện để thanh niên đầu tư vào những hướng đi mới, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ.

Khoản vay 200 triệu đồng theo Nghị quyết 127 giúp anh Nam có thêm điều kiện hoàn thiện cơ sở vật chất và đầu tư cho sản xuất.

Tại xã Hương Khê, đoàn viên Lê Khắc Nam (SN 1994, thôn Thái Sơn) đang phát triển mô hình nhà kín ươm hoa giống ứng dụng công nghệ cao. Với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đồng, mô hình có quy mô 2.000 - 3.000 m², ứng dụng hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới phun sương tự động và điều tiết nhiệt độ, độ ẩm.

Khoản vay 200 triệu đồng theo Nghị quyết 127 giúp anh Nam có thêm điều kiện hoàn thiện cơ sở vật chất và đầu tư cho sản xuất. Hiện mỗi năm, cơ sở sản xuất khoảng 150.000 cây giống hoa cúc chất lượng cao, cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và khoảng 8 lao động thời vụ, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/năm.

“Trong quá trình lập nghiệp, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ từ tổ chức Đoàn thì nguồn vốn vay 200 triệu đồng đã giúp tôi có thêm điều kiện hoàn thiện mô hình hướng tới phát triển bền vững” - anh Nam cho biết.

Nhờ phát triển hiệu quả mô hình, anh Lê Khắc Nam đã vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2026.

Từ những mô hình cụ thể cho thấy, nguồn vốn là một trong những yếu tố quan trọng đối với thanh niên khi bắt đầu hoặc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, các mô hình có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô, tạo việc làm và nâng cao hiệu quả kinh tế.

“Để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, việc hỗ trợ thanh niên không chỉ dừng ở khâu giải ngân mà cần gắn với quá trình theo dõi, hướng dẫn và đồng hành sau vay. Thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, rà soát nhu cầu, hướng dẫn ĐVTN hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Cùng với đó, công tác kiểm tra, theo dõi các mô hình sau vay sẽ được tăng cường nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, hỗ trợ thanh niên sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước nhân rộng những mô hình có triển vọng”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho hay.

Nguồn vay vốn ưu đãi đang góp phần mở thêm cơ hội để thanh niên Hà Tĩnh chủ động lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp. Qua đó, tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên biến ý tưởng thành mô hình, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và xây dựng sinh kế ngay trên quê hương.