Giảm chi phí, thêm động lực sản xuất

Với ngư dân Hồ Văn Thu, ở thôn Long Hà An, xã Cửa Việt, mỗi chuyến biển là một khoản đầu tư không nhỏ. Sở hữu tàu cá công suất 400CV, chuyên khai thác cá nục, cá cơm ở vùng lộng và xa bờ, ông Thu hiểu rõ áp lực chi phí nhiên liệu đối với hoạt động khai thác hải sản. Những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản không ổn định, trong khi giá nhiên liệu tăng cao khiến hiệu quả mỗi chuyến biển bị ảnh hưởng.

Ngư dân an tâm vươn khơi nhờ gánh nặng nhiên liệu đầu vào hạ nhiệt - Ảnh: B.C

Có thời điểm, riêng tiền dầu cho một chuyến biển lên đến 40-50 triệu đồng. Vì vậy, việc Chính phủ điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống 0% từ ngày 1/11/2026, cùng với những đợt điều chỉnh giảm giá nhiên liệu sau đó, được xem là tín hiệu tích cực đối với ngư dân.

Ông Hồ Văn Thu, ngư dân thôn Long Hà An, xã Cửa Việt, chia sẻ: “Vừa rồi, giá dầu giảm. Chúng tôi nhận thấy đây là tín hiệu tốt và ngư dân rất phấn khởi. Chúng tôi mong muốn Chính phủ tiếp tục có những điều chỉnh để giá nhiên liệu giảm hợp lý hơn, giúp ngư dân bớt lo lắng khi vươn khơi bám biển”.

Không chỉ ngư dân, giá xăng dầu giảm còn mang lại lợi ích thiết thực cho các hộ gia đình, nhất là những người thường xuyên sử dụng phương tiện giao thông và máy móc phục vụ sản xuất. Gia đình ông Trần Công Bình, ở thôn Duy Ninh, xã Ninh Châu, sử dụng nhiều phương tiện và thiết bị chạy bằng nhiên liệu. Từ ô tô, xe máy đến máy phát điện, máy bơm nước, máy cắt cỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp, tất cả đều phát sinh chi phí nhiên liệu thường xuyên.

Ông Trần Công Bình cho biết, trước đây, mỗi lần đổ đầy bình xăng cho chiếc ô tô 7 chỗ của gia đình phải mất khoảng 1,4 triệu đồng, nay chỉ còn khoảng 900.000 đồng. Chi phí nhiên liệu cho các máy móc phục vụ sản xuất cũng giảm đáng kể. Theo ông, đây là khoản tiết kiệm thiết thực, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi tiêu và có thêm điều kiện đầu tư cho sản xuất.

Doanh nghiệp có thêm dư địa phát triển

Cùng với xăng dầu, việc điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 cũng mang lại lợi ích cho người sử dụng điện. Theo công bố mới đây, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đây là lần điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân đầu tiên trong năm 2026.

Người dân hưởng lợi trực tiếp từ mức giá xăng dầu giảm mạnh - Ảnh: B.C

Tại khách sạn Thiên Đường CKC, điện là nguồn năng lượng thiết yếu phục vụ hoạt động kinh doanh, từ hệ thống chiếu sáng, điều hòa đến các thiết bị vận hành. Vào những tháng cao điểm, đơn vị phải chi trả hơn 365 triệu đồng tiền điện. Do đó, việc điều chỉnh giảm giá điện giúp doanh nghiệp tiết kiệm một phần chi phí đầu vào, nhất là trong giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu kinh doanh dịch vụ, du lịch cần được thúc đẩy.

Bà Nguyễn Thị Năm, Trưởng phòng Kinh doanh, CKC Thiên Đường Hotel, cho biết: “Việc giá điện được điều chỉnh giảm là tín hiệu tích cực đối với doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng cao. Chi phí điện giảm giúp chúng tôi tiết kiệm một phần chi phí đầu vào, giảm áp lực tài chính và có thêm điều kiện duy trì, mở rộng hoạt động kinh doanh, nhất là trong kích cầu du lịch. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục rà soát quy trình vận hành, sử dụng điện hợp lý, đầu tư các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Khoản chi phí tiết kiệm được sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường”.

Với 531.650 khách hàng sử dụng điện trên toàn tỉnh, việc điều chỉnh giảm giá điện có ý nghĩa đối với đông đảo hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp. Không chỉ giảm một phần chi phí sinh hoạt, chính sách này còn góp phần cải thiện điều kiện sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sử dụng điện với quy mô lớn.

Tính từ ngày 1/11 đến ngày 20/11/2026, giá xăng E5RON92 đã giảm 5.647 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 5.059 đồng/lít và dầu diesel giảm 3.899 đồng/lít. Đây là mức giảm cộng dồn sau các kỳ điều hành, góp phần giảm đáng kể chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá về tác động của chính sách, ông Võ Thái Hiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, cho rằng việc Chính phủ điều chỉnh giảm giá xăng dầu và giá điện vào thời điểm cuối năm có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Năng lượng là chi phí đầu vào quan trọng của nhiều ngành, lĩnh vực. Việc giảm chi phí này sẽ góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, với hơn 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Từ những chuyến biển, hoạt động sản xuất nông nghiệp đến kinh doanh dịch vụ và phát triển công nghiệp, chi phí năng lượng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế. Việc điều chỉnh giảm giá xăng dầu, giá điện góp phần giảm áp lực đầu vào, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, chính sách giảm giá chỉ phát huy hiệu quả bền vững khi đi cùng với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị chi phí của mỗi đơn vị. Đây cũng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao sức cạnh tranh lâu dài và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.