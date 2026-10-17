Tiếp sức cho phụ nữ, trẻ em nghèo

Đồng hành với phụ nữ nghèo

Hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ được các cấp Hội LHPN quan tâm thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong giai đoạn 2021-2025, các cấp hội đã vận động xây dựng 434 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 4,3 tỉ đồng; vận động gần 30 tỉ đồng và quà hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và hưởng ứng ngày vì người nghèo; hỗ trợ hơn 5 tỉ đồng cho gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn…

Nhiều mô hình thiết thực được triển khai từ cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường và tạo nguồn quỹ để tổ chức các hoạt động nghĩa tình như “Ngôi nhà xanh”, “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn”.

Riêng trong quý III/2026, các đơn vị đã thực hiện 295 đợt thu gom rác thải, tạo nguồn quỹ 328 triệu đồng qua việc bán rác tái chế. Từ nguồn quỹ này, 1.520 suất quà đã được trao cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội cũng đã hỗ trợ xây dựng mới 2 “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 5 mái ấm cho hội viên phụ nữ nghèo, với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng.

Sự hỗ trợ của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp phụ nữ và trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc sống - Ảnh: NVCC

Lan tỏa từ những việc làm thiết thực

Một trong những chương trình để lại dấu ấn rõ nét trong hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Thông qua chương trình, các cấp hội đã kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ mồ côi trên địa bàn.

Giai đoạn 2021-2025, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động như: “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu-Chắp cánh ước mơ”, “Mẹ đỡ đầu-Đồng hành cùng con”…; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, nhận đỡ đầu 1.971 lượt trẻ mồ côi trong tổng số 3.038 trẻ, với tổng kinh phí hơn 23,3 tỉ đồng.

Trong quý III/2026, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 60 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 462 triệu đồng nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng thời kết nối nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côi. Hội LHPN các xã, phường cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Mẹ đỡ đầu trao yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu-Tiếp sức đến trường cho em”, “Trao yêu thương-nhận nụ cười”…

Thông qua các hoạt động đó, hội đã nhận đỡ đầu 120 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các “mẹ đỡ đầu” còn thường xuyên thăm hỏi, động viên và phối hợp với gia đình, nhà trường theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của các em.

Đến nay, tổng số trẻ mồ côi trên địa bàn được nhận đỡ đầu là 1.497/5.317 lượt trẻ với tổng kinh phí hỗ trợ 24 tỉ đồng. Hội còn huy động nguồn lực trao những món quà thiết thực như xe đạp, sách, vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh là trẻ mồ côi, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt vào mỗi dịp đón năm học mới, Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi…

Tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, từ xây dựng mái ấm, trao sinh kế, học bổng, tặng quà đến nhận đỡ đầu trẻ mồ côi... Mỗi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua rào cản, vươn lên trong cuộc sống.

Từ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thiết thực của các tổ chức hội phụ nữ, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường. Đơn cử như trường hợp em Mai Văn Đạt, học sinh lớp 6, Trường THCS số 2 Kiến Giang (xã Lệ Thủy) mồ côi cha. Mẹ Đạt không có việc làm ổn định, sức khỏe yếu trong khi phải nuôi hai con nhỏ. Bản thân em cũng gặp một số vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập. Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN đã đến thăm hỏi, động viên và nhận đỡ đầu em với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong thời gian một năm, bắt đầu từ tháng 9/2026, giúp em duy trì việc học và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ mô hình sinh kế, xây dựng “Mái ấm tình thương”, trao học bổng cho con em phụ nữ, thăm hỏi gia đình chính sách và người có công... Các cấp hội còn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức để chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hà cho biết: Để triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN tỉnh luôn đẩy mạnh việc kết nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Qua đó huy động thêm nguồn lực để các chương trình an sinh xã hội ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trong cộng đồng.