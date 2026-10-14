Tiếp sức cho phụ nữ làm chủ hợp tác xã

Hợp tác xã Suối Giàng ngày càng phát triển bền vững với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Từ một hợp tác xã nhỏ, với số vốn khoảng 65 triệu đồng, máy móc thiết bị thô sơ, nhà xưởng chưa đáp ứng tiêu chuẩn, sản phẩm đơn điệu, chưa bắt mắt, đến nay, Hợp tác xã Suối Giàng đã có hai sản phẩm là hồng trà và diệp trà đều bảo đảm tiêu chuẩn châu Âu và hiện đang được xuất khẩu sang thị trường Anh và Nhật Bản. Doanh thu bình quân hằng năm của hợp tác xã đạt 2,2 tỷ đồng, duy trì việc làm cho 10 lao động thường xuyên và hơn 20 lao động thời vụ.

Thành công ấy là kết quả nỗ lực của các thành viên hợp tác xã, đứng đầu là nữ Giám đốc Lâm Thị Kim Thoa, cùng sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh trong tập huấn kỹ thuật sản xuất, marketing, ứng dụng chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm ra thị trường.

Các hợp tác xã phát triển bền vững tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ.

Chị Lâm Thị Kim Thoa - Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng, xã Văn Chấn cho biết: "Nhờ sự đồng hành, kết nối của Hội LHPN các cấp và Liên minh hợp tác xã tỉnh, hợp tác xã còn được hưởng lợi từ các dự án phi Chính phủ trong quá trình đầu tư máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng để sản xuất chè Shan Tuyết chất lượng cao. Những nguồn hỗ trợ đó là “đòn bẩy” giúp Hợp tác xã Suối Giàng vươn lên đáp ứng tiêu chí khắt khe của thị trường nước ngoài, xuất khẩu sản phẩm giá trị cao..

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Chấn cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN xã thường xuyên phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ vốn vay ưu đãi; đồng thời tạo điều kiện để hội viên giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng vươn lên làm giàu”.

Quế được đóng gói cẩn thận tại Hợp tác xã Nông - lâm sản xanh Mậu A trước khi đến tay khách hàng.

Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, Hội LHPN các cấp và Liên minh HTX tỉnh, Hợp tác xã Nông - lâm sản xanh Mậu A, xã Mậu A được tạo điều kiện thuận lợi trong xúc tiến thương mại, kết nối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn như Prosi Thăng Long, Oxlam Việt Nam, Haris Việt Nam.

Nhờ đó, sản phẩm quế của hợp tác xã có mặt tại các thị trường Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất…, góp phần nâng cao giá trị cây quế và khẳng định vị thế nông sản Lào Cai trên thị trường thế giới. Trung bình mỗi tháng, Hợp tác xã xuất khẩu khoảng 10 container, gồm 5 container quế chẻ, mang lại giá trị khoảng 4 tỷ đồng, và 5 container quế sáo; mỗi container có khối lượng khoảng 16 tấn.

Hợp tác xã Nông - lâm sản xanh Mậu A sử dụng máy móc để đóng gói hàng hóa.

Những lô quế được đóng gói cẩn thận tại Hợp tác xã Nông - lâm sản xanh Mậu A, sẵn sàng xuất kho.

Chị Vũ Thị Hồng Thơm - Giám đốc Hợp tác xã Nông - lâm sản xanh Mậu A chia sẻ thêm: “Bên cạnh sự hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, hợp tác xã còn được Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Mậu A, Thuế cơ sở 7 và lực lượng Kiểm lâm tỉnh giúp đỡ trong truy xuất nguồn gốc cây quế. Nhờ đó, hợp tác xã hoàn thiện đầy đủ thủ tục, giấy tờ để đưa sản phẩm quế đi xuất khẩu”.

Đến nay, toàn tỉnh có 655 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Riêng 9 tháng năm 2026, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 17 hợp tác xã, 66 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý và 5 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Những kết quả này không chỉ giúp chị em khởi nghiệp, làm giàu mà còn lan tỏa tinh thần hợp tác, đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững.

Hội LHPN tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho các hợp tác xã, tổ hợp tác có phụ nữ làm chủ.

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết: "Để tiếp tục vận động, hỗ trợ phụ nữ tích cực tham gia mô hình kinh tế tập thể, hiện Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo Hội LHPN cấp xã vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế hợp tác theo chuỗi giá trị; tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý thành lập, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các hợp tác xã. Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành hợp tác xã, doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận thị trường, thông tin, công nghệ, liên kết hợp tác nhằm tạo thêm điều kiện, cơ hội giúp các hợp tác xã thúc đẩy hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả. Hội cũng phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể".

Phụ nữ phát huy hiệu quả bán hàng online từ các lớp tập huấn livestream bán hàng.

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, hỗ trợ đào tạo kiến thức quản trị, kỹ năng điều hành kinh doanh cho khoảng 1.500 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc tham gia quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ 1.500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý tiếp cận các nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Khoảng 250 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ sẽ được vận động, hướng dẫn chuyển đổi thành doanh nghiệp; 150 doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ quản lý được hỗ trợ tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với sự đồng hành của các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội LHPN các cấp và Liên minh HTX tỉnh, phụ nữ Lào Cai ngày càng có thêm điều kiện phát huy năng lực, khẳng định vai trò, góp phần đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, bền vững, cùng tỉnh hoàn thành các mục tiêu đề ra.