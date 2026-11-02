Tiếp sức cho phụ nữ khẳng định vị thế và làm giàu trên quê hương

Khởi nghiệp làm giàu trên quê hương

Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn nước dồi dào và thức ăn sẵn có tại địa phương, chị Hoàng Thị Huệ, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp, Thủy sản Sông Bằng, xã Kim Đồng phát triển mô hình nuôi ba ba. Năm 2013, chị vay ngân hàng 400 triệu đồng cùng vốn tích lũy xây dựng ao nuôi ba ba với diện tích 350 m2. Năm 2014, đầu tư 130 triệu đồng mua 400 con giống ba ba gai. Sau 2 năm nghiên cứu kỹ thuật nuôi ba ba thương phẩm, ấp trứng, sản xuất con giống và phương pháp chăm sóc, mô hình bắt đầu phát triển ổn định. Chị tiếp tục thả giống ba ba trơn, nuôi thành công ba ba sinh sản để thu trứng ấp nở, sản xuất giống.

Chị Huệ cho biết: Đến nay, HTX có 3 bể nuôi ba ba thương phẩm, 8 bể ương dưỡng ba ba giống; duy trì hơn 2.500 con ba ba thương phẩm, sinh sản và ba ba giống. Sau 2 năm nuôi, ba ba gai đạt trọng lượng 4 - 6 kg/con, ba ba trơn đạt 1,5 - 1,8 kg/con. Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường hơn 130 kg ba ba thương phẩm, hơn 300 con giống.

Cùng với nuôi ba ba, HTX nuôi cá thương phẩm, sản lượng bình quân từ 3 - 5 tấn/năm; nuôi 200 cá bỗng bố mẹ sản xuất cá bỗng giống, ương dưỡng cung cấp ra thị trường 1.000 - 2.000 con giống/năm. Nhờ mô hình kết hợp nuôi ba ba thương phẩm, ương dưỡng ba ba giống và nuôi cá, doanh thu HTX trên 400 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Tại xã Trường Hà, chị Đàm Thị Thảo, xóm Pác Bó, phát triển mô hình nuôi cá tầm kết hợp trồng dưa trong nhà lưới. Năm 2017, sau khi tham quan mô hình nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai, nhận thấy địa phương có điều kiện tự nhiên phù hợp, chị đầu tư 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống máy bơm, đường ống dẫn nước, mua cá giống, thức ăn. Chị Thảo chia sẻ: Thời gian đầu còn hạn chế về kỹ thuật, cá chậm phát triển, gây thiệt hại về kinh tế. Tôi tìm hiểu kỹ thuật, các địa chỉ cung cấp cá giống uy tín, nhập giống cá tốt, đảm bảo chất lượng. Đến nay, gia đình có 10 bể cá tầm, nuôi từ 4.000 - 5.000 con, sản lượng mỗi năm đạt 5 - 7 tấn.

Bên cạnh nuôi cá, chị Thảo đầu tư trồng dưa trong nhà lưới, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên diện tích hơn 1.000 m2. Mỗi năm mô hình canh tác 3 vụ, sau khi trừ chi phí cho lãi hơn 200 triệu đồng. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới của chị Đàm Thị Thảo, xóm Pác Bó, xã Trường Hà tạo nguồn thu nhập ổn định.

Mở rộng cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ

Từ hỗ trợ sinh kế, tiếp cận nguồn vốn đến đào tạo nghề, khởi nghiệp và triển khai các chương trình, đề án, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp luôn đồng hành, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy nội lực, phát triển kinh tế. Sau 8 năm triển khai Đề án 939, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua quảng bá sản phẩm, tham gia các cuộc thi ý tưởng, hỗ trợ hiện thực hóa mô hình, tiếp cận tín dụng, thị trường và hình thành liên kết doanh nghiệp. Các cấp Hội ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 622 tổ vay vốn với 18.622 hội viên, tổng dư nợ hơn 1.545 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 252 hội viên vay với dư nợ 11 tỷ 476 triệu đồng. Từ các nguồn vốn, hơn 100 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ được đầu tư, trong đó trên 80 mô hình sản xuất, kinh doanh hoạt động ổn định. Trong 179 HTX nông nghiệp toàn tỉnh, có 37 HTX do nữ làm giám đốc, 171 sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ. Hơn 19.000 lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề, tham gia sản xuất sản phẩm khởi nghiệp.

Tiếp nối Đề án 939, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2415/QĐ-TTg, ngày 31/10/2025 mở ra giai đoạn hỗ trợ mới, tập trung gắn khởi nghiệp với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bền vững. Đề án hướng đến phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp hoặc đang làm chủ doanh nghiệp và phụ nữ yếu thế, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ.

Theo kế hoạch, Đề án 2415 thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu 80% hội viên, phụ nữ được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trên 250 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh cho trên 250 phụ nữ; hỗ trợ, tư vấn trên 250 đơn vị có nhu cầu tiếp cận tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hướng dẫn 50 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ tái cấu trúc, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững cho 20 doanh nghiêp, HTX...

Ngay trong giai đoạn đầu triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn cho 265 hội viên về kỹ năng khởi nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng gian hàng trên các sàn thương mại điện tử; nâng cao kỹ năng truyền thông, marketing, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức 5 cuộc truyền thông Đề án 01 về “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” với gần 300 người tham dự.

Chị Ma Thị Huyền Trang, xã Tam Kim chia sẻ: Tham gia đợt tập huấn của Hội Liên hiệp Phụ nữ, tôi được tiếp cận kỹ năng ứng dụng công nghệ số và AI trong sản xuất, kinh doanh; quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số; nắm bắt các chính sách hỗ trợ của địa phương để ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào hoạt động sản xuất.

Từ hỗ trợ vốn, đào tạo kỹ năng đến ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đang từng bước mở rộng cơ hội để phụ nữ phát triển kinh tế, hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Việc tiếp nối Đề án 939 bằng Đề án 2415 tạo cơ sở để hoạt động hỗ trợ đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu đổi mới sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn mới.