Phòng Giao dịch NHCSXH Hải Châu làm thủ tục giải ngân cho vay đối với NCHXAPT để sinh kế.

Điểm tựa để làm lại cuộc đời

Từng chấp hành án phạt tù, anh N.V.A, ở phường Hải Châu (TP Đà Nẵng), gặp nhiều khó khăn khi trở về địa phương. Không có vốn sản xuất, kinh doanh, anh phải làm thuê với thu nhập ít ỏi. Đầu năm 2026, thông qua sự hỗ trợ của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Công an phường Hải Châu, gia đình anh được Phòng giao dịch NHCSXH Hải Châu cho vay 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, anh đầu tư buôn bán phế liệu, từng bước ổn định sinh kế và có thu nhập để trả nợ đúng hạn. Anh N.V.A chia sẻ: “Tôi và gia đình rất phấn khởi khi được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH trong lúc còn nhiều khó khăn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội vươn lên, làm lại cuộc đời”.

Tương tự, sau khi chấp hành xong án phạt tù, chị T.T.C, ở xã Nam Phước, cũng gặp khó khăn khi tìm việc làm do thiếu vốn. Được Công an và các đoàn thể địa phương giới thiệu vay 50 triệu đồng tại Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên, chị mạnh dạn mở lò bánh mì. Đến nay, cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định, tạo thu nhập cho gia đình và việc làm cho 2 lao động địa phương. Chị T.T.C cho biết, nguồn vốn ưu đãi là điểm tựa giúp chị tự tin làm lại cuộc đời và có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Đây là hai trong số nhiều trường hợp NCHXAPT được tiếp cận vốn ưu đãi để phát triển kinh tế tại Đà Nẵng. Theo Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, có thêm 112 khách hàng thuộc đối tượng này được vay vốn với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn thành phố có 331 NCHXAPT còn dư nợ, tổng số tiền hơn 25,5 tỷ đồng. Một số địa phương triển khai hiệu quả chương trình như Hải Châu, Thanh Khê, Hải Vân, Thăng Bình, Duy Xuyên, Nam Phước...

Ông Hoàng Thanh Lân, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng, cho biết hầu hết khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển sinh kế hiệu quả và trả nợ đúng hạn. Đáng chú ý, từ ngày 20-11-2026, Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Chương trình tín dụng chính sách đối với NCHXAPT có hiệu lực, nâng mức cho vay sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm lên tối đa 200 triệu đồng/người (trước đây là 100 triệu đồng); vay đào tạo nghề tối đa 10 triệu đồng/tháng/người (trước đây là 4 triệu đồng); vay đi làm việc ở nước ngoài tối đa 100% chi phí theo hợp đồng. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là NCHXAPT, mức vay tối đa tăng từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/dự án. Chính sách mới mở thêm cơ hội để người từng lầm lỡ phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.

Đồng hành để tái hòa nhập bền vững

Sau khi trở về địa phương, NCHXAPT không chỉ phải thích nghi với cuộc sống mới mà còn đối mặt với mặc cảm, định kiến xã hội và khó khăn về việc làm, thu nhập. Vì vậy, hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm và vốn phát triển kinh tế là những giải pháp thiết thực giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Tại phường Hải Châu, Công an phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các hội, đoàn thể và Phòng giao dịch NHCSXH Hải Châu triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ NCHXAPT tiếp cận vốn ưu đãi. Trung tá Nhữ Phương Thảo, Phó trưởng Công an phường Hải Châu, cho biết đơn vị thường xuyên rà soát, nắm tình hình, xác định nhu cầu và khả năng sử dụng vốn của từng trường hợp để hướng dẫn vay phù hợp; đồng thời tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Công an phường đã hỗ trợ 12 NCHXAPT vay vốn sinh kế với tổng số tiền 910 triệu đồng.

Việc hỗ trợ cũng được duy trì sau giải ngân. Theo Đại úy Nguyễn Văn Công, cán bộ phụ trách công tác này, Công an phường thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm tình hình và hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Điển hình như anh P.Q.T, từng có nhiều tiền án, tiền sự và gặp khó khăn trong quá trình hoàn lương. Được Công an phường hướng dẫn vay 100 triệu đồng, anh đầu tư máy móc, dụng cụ hành nghề xây dựng, đồng thời mở tiệm tạp hóa tại nhà để vợ kinh doanh. Có công việc, thu nhập ổn định, anh tập trung làm ăn, chăm lo gia đình, tránh xa các mối quan hệ không lành mạnh và chấp hành tốt sự quản lý, hướng dẫn của cảnh sát khu vực.

Bên cạnh lực lượng Công an, các phòng giao dịch NHCSXH cũng tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương rà soát, hỗ trợ người vay. Tại Duy Xuyên, đơn vị thường xuyên khảo sát, tư vấn ngành nghề, mức vốn phù hợp và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Ông Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên, cho biết đến nay đơn vị đã cho 45 khách hàng là NCHXAPT vay vốn sinh kế với tổng số tiền hơn 3,35 tỷ đồng.

Theo Trung tá Nhữ Phương Thảo, chương trình tín dụng chính sách không chỉ giúp người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Khi có việc làm, thu nhập chính đáng, có trách nhiệm với gia đình và được cộng đồng đón nhận, NCHXAPT sẽ có thêm động lực tránh xa con đường phạm tội, từng bước trở thành người có ích cho xã hội.