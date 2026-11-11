Tiếp sức cho người nuôi cá lồng trên sông Đại Giang

Ông Võ Duật kiểm tra lưới, vệ sinh lồng cá trên sông Đại Giang.

Thêm vốn, duy trì sản xuất

Gần 30 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng, ông Võ Duật, sinh năm 1965, ở tổ dân phố Chiết Bi, phường Hương Thủy, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chọn giống, chăm sóc và phòng ngừa rủi ro. Hiện gia đình ông duy trì 15 lồng cá, gồm 8 lồng nuôi thương phẩm và 7 lồng ươm, với các loại cá mè, cá trê, cá rô phi.

Dù có kinh nghiệm lâu năm, việc duy trì nghề vẫn cần nguồn vốn để đầu tư. Vừa qua, gia đình ông Duật được vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND thành phố. Khoản vay được ông đầu tư lồng và con giống, giúp gia đình chủ động hơn trong việc duy trì sản xuất. Nhờ tổ chức nuôi xoay vòng các lứa cá, mỗi năm gia đình ông đều có cá thu hoạch, lợi nhuận sau khi trừ chi phí dao động từ 60 - 90 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn làm nghề máy gặt và đánh bắt thủy sản tự nhiên để có thêm nguồn thu.

Cũng có hơn 22 năm gắn bó với nghề, bà Ngô Thị Ngọc Thủy ở tổ dân phố Thủy Tân hiện duy trì 4 lồng cá, gồm 2 lồng ươm và 2 lồng nuôi thương phẩm, chủ yếu là cá mè, cá trắm. Bà Thủy cũng là một trong 6 hộ được vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND thành phố.

“Có thêm nguồn vốn, gia đình tôi có điều kiện thay lồng cũ, đầu tư con giống để tiếp tục duy trì nghề. Trong quá trình nuôi, tôi phải cân đối chi phí và nguồn thu để vừa ổn định sản xuất, vừa hoàn trả khoản vay đúng hạn”, bà Thủy chia sẻ.

Gắn với định hướng của địa phương

Một trong những thuận lợi khi tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND là hội viên được vay vốn mà không cần thế chấp tài sản. Đây là điều kiện thuận lợi, giúp người dân giảm bớt rào cản khi cần vốn đầu tư sản xuất.

“Nếu vay cá nhân thì gia đình cũng phải tính đến điều kiện tài sản thế chấp. Vay qua Quỹ HTND thuận lợi hơn, thủ tục phù hợp với điều kiện của gia đình”, ông Võ Duật nói.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Hội Nông dân phường Hương Thủy đã rà soát nhu cầu, thẩm định điều kiện sản xuất và phương án sử dụng vốn của từng hộ trước khi đề xuất hỗ trợ. Ông Nguyễn Tấn Hợp, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Thủy cho biết, sau giải ngân, Hội tiếp tục kiểm tra trong vòng 30 ngày để bảo đảm các hộ sử dụng vốn đúng mục đích cam kết.

Theo báo cáo của địa phương, các hộ đã sử dụng vốn đúng phương án, cá lồng đang phát triển tốt. Người vay trả lãi theo quý và hoàn trả vốn trong thời hạn quy định. Ông Nguyễn Cửu Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Thủy cho biết, khả năng trả nợ được đánh giá trên tổng thể nguồn thu nhập, số lao động và điều kiện kinh tế của từng gia đình, không chỉ dựa vào nguồn thu từ nuôi cá lồng.

Về định hướng lâu dài, địa phương không khuyến khích mở rộng nghề nuôi cá lồng trên sông Đại Giang. Thực tế cho thấy, số hộ nuôi đã giảm mạnh từ 60 hộ trước đây xuống còn khoảng 20 hộ hiện nay. Nguyên nhân xuất phát từ những rủi ro tiềm ẩn từ sự thay đổi của thời tiết, mật độ lồng dày dẫn đến thiếu oxy, tình trạng ô nhiễm nguồn nước... khiến nhiều thời điểm cá chết hàng loạt ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

“Hiện nay, phường không định hướng mở rộng số lượng lồng mà vận động các hộ có nhu cầu tiếp tục nuôi duy trì ở quy mô phù hợp, khoảng 1 - 2 lồng/hộ để có thêm thu nhập trong thời gian nông nhàn và hạn chế rủi ro. Đối với những hộ nuôi quy mô lớn từ trước như gia đình ông Duật, địa phương hướng dẫn từng bước quy hoạch lại, thu gọn số lồng về mức an toàn”, ông Ngọc cho biết.

Địa phương đồng thời hướng dẫn người dân chọn giống phù hợp, vệ sinh khu vực nuôi, giữ khoảng cách giữa các lồng và trang bị máy tạo oxy khi cần thiết. Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá lồng sông Đại Giang với 6 thành viên cũng duy trì việc trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất.