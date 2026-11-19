Dẫn chúng tôi đi thăm gần 6 ha đồi rừng, chủ yếu là keo và bồ đề đang thời kỳ khép tán, anh Đặng Ngọc Cừ, thôn Thịnh Hưng không giấu được niềm vui. Cừ bộc bạch: "Trước đây thiếu vốn không có tiền mua phân bón thúc, cũng chẳng có chi phí thuê nhân công làm cỏ đúng kỳ nên cây lớn chậm lắm".

Bước ngoặt đến vào năm 2023, anh Cừ được Hội Nông dân tạo điều kiện tiếp cận 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh. Đồng vốn ưu đãi giải ngân đúng lúc đã giúp anh đầu tư bón phân đúng chu kỳ cho toàn bộ diện tích rừng. "Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất, tự tin vào nguồn thu nhập lớn trong vài năm tới khi rừng đến tuổi thu hoạch" - anh Cừ chia sẻ.

Tại thôn Ngòi Vồ, đồng vốn từ Quỹ HTND cũng đã giúp gia đình chị Lê Thị Lanh cũng bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế rừng. Từng bất lực nhìn diện tích đất trống vì thiếu vốn thâm canh, chị Lanh may mắn được vay 80 triệu đồng từ Quỹ HTND. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, gia đình chị Lanh hiện đã phát triển được 10,2 ha rừng trồng.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, điểm sáng tại Yên Bình là việc các nông hộ đã chủ động, tự nguyện gây quỹ nội bộ để quay vòng đồng vốn, giúp nhau phát triển sản xuất. Điển hình là Dự án trồng và chăm sóc quế của nhóm 9 hộ hội viên tại thôn Ngòi Vồ.

Với tổng nguồn vốn giải ngân 630 triệu đồng (thời hạn 60 tháng, lãi suất ưu đãi 0,5%), ngoài chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, các thành viên trong nhóm cùng đồng thuận xây dựng quỹ nhóm độc lập. Nguồn chân quỹ này dùng để hỗ trợ các thành viên khi gặp khó khăn đột xuất, tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa các hộ sản xuất.

Từ những nhóm hộ cùng ngành nghề trồng rừng này, nhiều chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác đã hình thành. Theo bà Hầu Thị Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Bình: “Đây là những mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, giúp hội viên chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang hướng phát triển hàng hóa quy mô và bền vững, nhất là trong phát triển kinh tế lâm nghiệp”.

Để tháo gỡ "nút thắt" về vốn cho kinh tế lâm nghiệp, Hội Nông dân xã Yên Bình đã chủ động thay đổi phương thức quản lý. Thay vì cho vay nhỏ lẻ, dàn trải, Hội tập trung dòng vốn lớn vào mô hình dự án nhóm hộ cùng ngành nghề sản xuất.

Tính đến nay, Hội đang duy trì hiệu quả 3 dự án vay vốn Quỹ HTND với 31 hộ vay, tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng. Cách làm này đã giải quyết triệt để bài toán chi phí thâm canh, định hình các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

Đến đầu tháng 10, xã Yên Bình đã hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng cả năm với diện tích trồng mới đạt 492,6/465 ha. Trên địa bàn xã đã bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn như vùng tre Bát độ, vùng trồng quế, vùng cây nguyên liệu giấy. Giá trị sản xuất lâm nghiệp cả năm của địa phương đạt trên 216 tỷ đồng; nhiều hộ dân có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: "Nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ HTND đã kịp thời tiếp sức, khuyến khích người dân bám rừng làm giàu, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái địa phương".

Từ hiệu quả thực tế có thể thấy, Quỹ HTND tại xã Yên Bình không chỉ là một kênh tín dụng ưu đãi thuần túy, mà đã và đang trở thành đòn bẩy kinh tế vững chắc, đồng hành cùng người nông dân hiện thực hóa khát vọng làm giàu lên từ kinh tế rừng.