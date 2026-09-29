Tiếp sức cho hội viên nông dân phát triển kinh tế

Những năm qua, dứa trở thành một trong những cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu cho nhiều hộ dân của xã Bản Lầu. Tuy nhiên, chi phí giống, phân bón và vật tư nông nghiệp tăng khiến việc đầu tư sản xuất của người dân gặp khó khăn. Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, các hộ có thêm điều kiện mua giống, phân bón, đầu tư chăm sóc, duy trì và mở rộng diện tích dứa.

Xã Bản Lầu hiện có 2.020 ha dứa.

Bà Trương Thị Tuyết, thôn Na Mạ, xã Bản Lầu cho biết: “Nhờ nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình có thêm điều kiện mua giống, phân bón và đầu tư sản xuất. Được bón phân đầy đủ nên cây dứa phát triển tốt hơn. Nhờ nguồn vốn này, năm nay, gia đình mở rộng diện tích dứa lên gấp 2 lần so với năm trước”.

Bà Trương Thị Tuyết, thôn Na Mạ, xã Bản Lầu chăm sóc diện tích dứa của gia đình.

Không chỉ hỗ trợ phát triển vùng dứa, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân còn được hội viên nông dân Bản Lầu sử dụng để đầu tư phát triển cây quế. Đây là cây trồng dài ngày, đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu và chăm sóc trong nhiều năm. Việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi giúp người dân có thêm điều kiện mua cây giống, phân bón và đầu tư chăm sóc diện tích quế, phù hợp với định hướng phát triển những cây trồng chủ lực tại địa phương.

Ông Hoàng Văn Khánh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Bản Lầu cho biết: “Chi hội có 10 hội viên được vay vốn, mỗi hội viên vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Có thêm vốn, các hội viên chủ động mua cây giống, phân bón để trồng và chăm sóc quế, giúp việc sản xuất thuận lợi và hiệu quả hơn”.

Hiện, Hội Nông dân xã Bản Lầu triển khai 2 dự án vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng cho 19 hộ thực hiện dự án “Phát triển sản xuất dứa theo hướng VietGAP” và dự án “Trồng, chăm sóc quế”.

Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nhiều hội viên có điều kiện phát triển sản xuất.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, giúp hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Trịnh Thị Hương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Lầu cho biết: “Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp hội viên có điều kiện mở rộng diện tích các cây trồng chủ lực, đầu tư sản xuất theo hướng khoa học, nâng cao thu nhập. Nhu cầu vay vốn của hội viên còn khá lớn, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về nguồn vốn để triển khai thêm các dự án, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế”.

Trên địa bàn toàn tỉnh, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đang được triển khai gắn với những mô hình sản xuất cụ thể, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của hội viên. Qua đó, nguồn vốn không chỉ hỗ trợ các hộ đầu tư sản xuất mà còn tạo điều kiện hình thành các nhóm liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng tiến bộ kỹ thuật.

Tại xã Võ Lao, 10 hộ hội viên tham gia dự án “Nuôi gà thả đồi” tại thôn Vinh, được hỗ trợ vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi. Cùng với nguồn vốn, các thành viên còn liên kết trong sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ra mắt Tổ hội nghề nghiệp "Nuôi gà thả đồi" xã Võ Lao, liên kết nông dân phát triển chăn nuôi. (ảnh Hội Nông dân tỉnh).

Tại xã Lâm Giang, nguồn vốn được triển khai cho các hội viên thực hiện dự án “Trồng và chăm sóc quế”, tạo điều kiện để các hộ đầu tư cây giống, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và mở rộng diện tích quế.

Việc hỗ trợ vốn gắn với từng dự án, mô hình cụ thể giúp hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và quy mô kinh tế hộ.

Theo số liệu của Hội Nông dân tỉnh, hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai đang quản lý đạt hơn 103 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, quỹ đã giải ngân cho 171 dự án, với 1.275 hộ vay, tổng dư nợ hơn 94 tỷ đồng. Nguồn vốn tiếp tục được ưu tiên cho các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với lợi thế từng địa phương, góp phần phát triển sản xuất hàng hoá và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hội viên.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Ông Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục ưu tiên cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân theo các dự án, mô hình cụ thể, đúng đối tượng, đúng mục đích. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, lãi suất phù hợp; hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, gắn với đào tạo kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm”.

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Khi nguồn vốn được kết hợp với chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ, nguồn lực hỗ trợ tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển kinh tế hộ, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.