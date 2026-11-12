Tiếp sức cho học sinh, sinh viên từ nguồn vốn chính sách

Tại xóm Thanh Hùng, xã Hòa An, việc nuôi 2 con ăn học là mối quan tâm thường xuyên của chị Lương Thị Lý. Một mình lo cho kinh tế gia đình, chị vừa chăm lo cuộc sống hằng ngày, vừa tính toán từng khoản thu nhập nhằm bảo đảm việc học của các con. Trong đó, người con thứ hai hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với nhiều khoản chi phí cần trang trải trong suốt quá trình học tập. Nguồn thu nhập chính của gia đình chị Lý dựa vào chăn nuôi lợn. Hiện gia đình duy trì đàn lợn hơn 30 con, mỗi năm xuất bán 2 lứa, thu về khoảng 15 triệu đồng/lứa. Tuy nhiên, khoản thu này phụ thuộc vào chu kỳ chăn nuôi, giá cả thị trường và chi phí đầu tư. Trong khi đó, riêng học phí của người con đang học đại học khoảng 18 triệu đồng/học kỳ, chưa kể tiền ăn, chỗ ở, đi lại, sách vở và các khoản sinh hoạt thiết yếu. Nguồn vốn vay 40 triệu đồng theo chương trình tín dụng chính sách dành cho học sinh, sinh viên giúp gia đình chủ động hơn về kinh phí, giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình con theo học. Chị Lý chia sẻ: Khi biết Ngân hàng Chính sách xã hội có chương trình cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên, tôi rất mừng. Khoản vay giúp gia đình có thêm kinh phí nộp học phí, trang trải sinh hoạt hằng ngày, tạo điều kiện cho con tiếp tục học tập.

Câu chuyện của gia đình chị Lý cũng là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh có con theo học bậc đại học. Chi phí học tập kéo dài trong nhiều năm, trong khi thu nhập của không ít gia đình còn hạn chế, thiếu ổn định. Bởi vậy, nguồn vốn tín dụng ưu đãi có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân từng bước cân đối tài chính, giảm áp lực vay mượn và hạn chế nguy cơ gián đoạn việc học vì khó khăn kinh tế.

Là giáo viên, anh Hoàng Chí Hướng, phường Thục Phán có thu nhập hằng tháng, song các khoản chi tiêu gia đình cùng kinh phí học đại học của con vẫn tạo áp lực đáng kể. Với anh, nguồn vốn vay ưu đãi là điểm tựa giúp gia đình có thêm điều kiện duy trì việc học của con. Anh Hướng cho biết: Khi con học đại học, các khoản chi phí phát sinh khá lớn, thu nhập của gia đình khó đáp ứng đầy đủ. Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho gia đình tiếp cận nguồn vốn vay, giúp con có thêm điều kiện tiếp tục học tập... Từ thực tế sử dụng vốn, anh Hướng mong việc bố trí giải ngân phù hợp hơn với thời điểm phát sinh chi phí học tập của sinh viên, giúp các gia đình chủ động chuẩn bị kinh phí trong năm học; qua đó tạo thuận lợi hơn cho những gia đình có hoàn cảnh còn khó khăn.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục vay vốn, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Tại xã Hòa An, chương trình tín dụng chính sách dành cho học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Hiện chương trình có 48 khách hàng còn dư nợ với tổng dư nợ 2 tỷ 309 triệu đồng. Cùng với hoạt động giải ngân của ngân hàng, các tổ tiết kiệm và vay vốn đóng vai trò cầu nối đưa chính sách đến gần người dân. Thông qua tuyên truyền, phổ biến điều kiện vay, hướng dẫn thủ tục và nắm bắt nhu cầu thực tế, các tổ góp phần giúp những gia đình có con đang theo học tại các cơ sở giáo dục hiểu rõ hơn về chương trình, chủ động tiếp cận nguồn vốn theo quy định. Bà Hoàng Thị Anh, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Lam Sơn, xã Hòa An cho biết: Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ có con đi học tìm hiểu chính sách, nắm rõ điều kiện và thủ tục vay. Đây là chương trình thiết thực, giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội chăm lo việc học của con.

Để chương trình phát huy hiệu quả, việc rà soát nhu cầu, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giải ngân đúng đối tượng và kiểm tra sử dụng vốn đúng mục đích cần được thực hiện thường xuyên. Cùng với đó, việc tiếp nhận ý kiến của người vay, kịp thời phản ánh những khó khăn phát sinh trong quá trình học tập và chi trả các khoản sinh hoạt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân. Khi nguồn vốn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả, chính sách tiếp tục trở thành điểm tựa giúp học sinh, sinh viên vững bước trên con đường học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.