Tiếp sức cho học sinh nghèo vùng biên giới Tây Ninh

Dự chương trình có Đại tá Vũ Minh Tùng, Phó chính ủy Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại TP Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thúy Kiều, Phó chủ tịch UBND xã Đông Thành, cùng đại diện các đơn vị, địa phương của tỉnh Tây Ninh.

Lãnh đạo Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo địa phương tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng biên.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 50 xe đạp tặng các em học sinh khó khăn ở những xã biên giới của tỉnh Tây Ninh. Tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng do các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP vận động, đóng góp.

Lãnh đạo địa phương phát biểu tại buổi tặng xe đạp.

Theo đồng chí Phạm Thúy Kiều, Phó chủ tịch UBND xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh, sự quan tâm, đồng hành, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em học sinh thuận tiện đến trường, tiếp thêm động lực vượt khó, chăm ngoan, học giỏi trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng vững mạnh.