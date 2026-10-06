Tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường

Ban Tổ chức trao 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Kim Phú - Ảnh: X.P

Theo đó, mỗi chiếc xe đạp trị giá 4 triệu đồng, là món quà thiết thực, giúp các em có thêm phương tiện đến trường, giảm bớt khó khăn trong học tập và cuộc sống. Đối với những học sinh ở địa bàn miền núi, còn nhiều khó khăn, một phương tiện đi lại phù hợp có thể giúp hành trình đến lớp thuận lợi hơn, để các em yên tâm học tập và nuôi dưỡng những ước mơ phía trước.

Được biết, toàn bộ kinh phí nằm trong chương trình “1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to” do Công ty TNHH Taisho Việt Nam triển khai nhân dịp năm học mới 2026-2027 tại nhiều địa phương. Cụ thể, với mỗi lon nước tăng lực được tiêu thụ tại địa phương, doanh nghiệp sẽ trích 100 đồng vào quỹ trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học.

Dịp này, chương trình cũng đã trao tặng 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Hóa.