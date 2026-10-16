Tiếp sức cho học sinh khó khăn tại xã Khánh Lâm

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Khánh Lâm vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ.

Với mong muốn tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập, xã Khánh Lâm đã vận động, kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp chung tay thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2026-2027. Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ đã hỗ trợ chương trình với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Theo lãnh đạo xã Khánh Lâm, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, những suất hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục đến trường.

Bà Võ Thị Nhã Phương, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ, trao hỗ trợ cho nhà trường, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Tại chương trình, đồng chí Phạm Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Khánh Lâm, trao hoa và thư cảm ơn đến Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ, ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp trong công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Khánh Lâm (bìa phải), trao hoa và thư cảm ơn đại diện Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ.

Đoàn công tác Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, lan toả tinh thần sẻ chia, tiếp sức các em vững bước đến trường.