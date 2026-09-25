"Tiếp sức" cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo

Tham dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo,” Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp; đại diện các sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng hoa cho bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo,” Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Ảnh: D.L

Tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa đã ghi nhận nỗ lực của địa phương trong công tác phối hợp chăm lo, theo sát quá trình học tập của học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biển đảo; biểu dương nỗ lực vươn lên trong học tập của học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển, đảo tỉnh Gia Lai.

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

“Gia Lai có cả miền biển lẫn miền núi với nhiều đặc thù riêng. Tôi mong rằng các cấp, ngành và toàn thể cộng đồng sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay chăm lo nhiều hơn nữa cho con em đồng bào các dân tộc.

Sự quan tâm ấy chính là bệ phóng vững chắc để các cháu không chỉ vượt khó học giỏi, mà sau này khi ra trường sẽ trở thành những chủ nhân tương lai góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp”.

Thay mặt các học sinh nhận học bổng, em Cao Ngọc Hân (Trường THCS Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam) đã bày tỏ lòng biết ơn đến Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Em Cao Ngọc Hân chia sẻ: “Được nhận những suất học bổng mang tên hướng về biển đảo quê hương và tuổi trẻ vùng cao, chúng em càng hiểu hơn ý nghĩa thiêng liêng của Hoàng Sa, Trường Sa và trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước để giữ gìn chủ quyền, bình yên cho Tổ quốc.

Em Cao Ngọc Hân. Ảnh: D.L

Sự quan tâm, sẻ chia của các cô chú, thầy cô là động lực để chúng em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi và công dân có ích”.

Tại chương trình, đại diện Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” trao 65 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, bậc tiểu học có 25 suất, THCS 20 suất và THPT 20 suất.

CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao 30 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và 1 chiếc cặp sách; góp phần động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số, ngư dân vùng biển.

Bà Trương Mỹ Hoa trao bảng tượng trưng tặng 95 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Gia Lai. Ảnh: D.L

Để thuận tiện cho các em ở xa, Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” thống nhất với Tỉnh đoàn Gia Lai, Sở GD&ĐT trao trực tiếp 14 suất học bổng cho các em tại chương trình. Số học bổng còn lại được giao cho Tỉnh đoàn trao đến các em.

Tặng học bổng cho học sinh tại chương trình. Ảnh: D.L

Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” tiền thân là Quỹ học bổng Vừ A Dính. Mục tiêu hoạt động của Quỹ nhằm chăm lo cho các học sinh, sinh viên dân tộc và vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn, nêu cao tinh thần vượt khó, hiếu học.

Trải qua 27 năm, Quỹ đã mang đến hàng chục nghìn suất học bổng cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, rèn luyện tốt trong cả nước.

CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” được Quỹ thành lập từ năm 2014, nhằm kết nối các nguồn lực hướng về biển, đảo, đồng hành với cán bộ, chiến sĩ, ngư dân và con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã hỗ trợ nhiều học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Gia Lai viết tiếp ước mơ đến trường. Ảnh: D.L

Năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT tiếp nhận 135 suất học bổng từ chương trình. Trong đó, học bổng Vừ A Dính (tên cũ của Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”) trao 90 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đối với học bổng CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Gia Lai có 40 suất dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT là con ngư dân tại các xã/phường ven biển từ lớp 1 đến lớp 12. Các em học sinh trên đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn chịu khó, vươn lên trong học tập. Kết thúc năm học 2025-2026, tất cả 135 học sinh của tỉnh Gia Lai được nhận học bổng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đều xếp loại khá, tốt; có nhiều tiến bộ trong học tập. Đặc biệt, trong số 11 học sinh lớp 12 năm học 2025-2026, có nhiều em học sinh DTTS đã thi đỗ vào các trường đại học, hiện nay đã trở thành tân sinh viên.