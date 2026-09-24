'Tiếp sức' cho giáo viên mầm non ngoài công lập

Hoạt động trải nghiệm của Trường mầm non Việt Anh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Giáo dục mầm non ngoài công lập có nhiều phân khúc, phục vụ những nhóm phụ huynh với khả năng chi trả khác nhau. Có cơ sở hướng tới gia đình thu nhập cao, nhưng cũng có trường chủ yếu đón con em công nhân, người lao động. Với nhóm này, mức học phí phải phù hợp với khả năng chi trả của phụ huynh, trong khi giáo viên vẫn cần được bảo đảm quyền lợi và điều kiện làm nghề.

Đề xuất hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng cho giáo viên mầm non tại các cơ sở dân lập, tư thục có từ 30% trẻ là con người lao động thuộc diện hưởng chính sách vì thế có ý nghĩa ở chỗ Nhà nước trực tiếp dành thêm nguồn lực cho một nhóm giáo viên đang làm việc tại những cơ sở phục vụ đối tượng có nhu cầu xã hội rõ rệt.

Khoản hỗ trợ này không thay thế trách nhiệm của chủ cơ sở đối với tiền lương và quyền lợi của giáo viên. Đây là điểm cần được xác định rõ để tránh biến một chính sách hỗ trợ thành lý do để giảm trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Giáo viên mầm non ngoài công lập, dù làm việc ở phân khúc nào, vẫn thực hiện công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ với những yêu cầu nghề nghiệp tương tự. Công việc nhiều áp lực, đòi hỏi sự tận tâm, kiên trì và gắn bó. Vì vậy, thêm một chính sách hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên có thể được xem là sự ghi nhận đối với đặc thù nghề nghiệp và đóng góp của đội ngũ này.

Chính sách không áp dụng cho toàn bộ giáo viên mầm non ngoài công lập, mà hướng tới những cơ sở có từ 30% trẻ là con người lao động thuộc diện hưởng chính sách. Cách xác định này cho thấy nguồn lực được tập trung vào những nơi đang phục vụ nhóm gia đình có khả năng chi trả hạn chế.

Ở những cơ sở mầm non phục vụ con em công nhân, người lao động, mức học phí luôn được tính toán phù hợp với khả năng chi trả của các gia đình. Trong khi đó, cơ sở vẫn phải bảo đảm điều kiện cần thiết để giáo viên làm việc ổn định, duy trì chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Chính sách hỗ trợ giáo viên ngoài công lập vì vậy có thể tạo thêm một điểm tựa cho người làm nghề, nhưng không nên kỳ vọng một khoản tiền có thể giải quyết toàn bộ những khó khăn của giáo dục mầm non ngoài công lập. Thu nhập, môi trường làm việc, khối lượng công việc, quyền lợi nghề nghiệp và cơ hội bồi dưỡng chuyên môn đều ảnh hưởng đến sự gắn bó của giáo viên.

Điều quan trọng là chính sách hỗ trợ phải đi đúng địa chỉ và không làm thay đổi trách nhiệm của các bên. Nhà nước có vai trò chia sẻ nguồn lực; chủ cơ sở vẫn phải bảo đảm tiền lương, điều kiện làm việc và quyền lợi nghề nghiệp của giáo viên; giáo viên thuộc diện hỗ trợ cần được bảo đảm quyền thụ hưởng.

Tiêu chí xác định đối tượng vì thế cần rõ ràng, dễ thực hiện nhưng đủ chặt để kiểm soát nguồn lực. Quy mô, cơ cấu trẻ tại các cơ sở mầm non có thể thay đổi theo từng thời điểm. Nếu quy định quá cứng, những cơ sở thực tế phục vụ nhiều con em người lao động có thể khó tiếp cận chính sách; ngược lại, tiêu chí quá rộng sẽ khiến việc xác định đúng đối tượng và phân bổ nguồn lực gặp khó.

Một chính sách hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên cũng cần được thực hiện theo cách đơn giản nhất có thể. Nếu để giáo viên và cơ sở phải dành quá nhiều thời gian cho thủ tục, hồ sơ thì ý nghĩa hỗ trợ sẽ giảm đi. Càng rõ đối tượng, đơn giản quy trình và minh bạch cách chi trả, chính sách càng dễ đi vào cuộc sống.

Khoản hỗ trợ 800.000 đồng/tháng vì thế cần được nhìn nhận đúng bản chất: đây là sự hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước dành cho giáo viên thuộc diện chính sách, không thay thế tiền lương và các nghĩa vụ của chủ cơ sở đối với người lao động. Khoản hỗ trợ này bổ sung thêm nguồn lực cho giáo viên, trong khi trách nhiệm bảo đảm tiền lương, điều kiện làm việc và quyền lợi nghề nghiệp vẫn thuộc về chủ cơ sở.

Việc phân định rõ trách nhiệm giúp chính sách hỗ trợ đúng đối tượng mà không thay thế nghĩa vụ của người sử dụng lao động, đồng thời tạo điều kiện để chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được duy trì ổn định, bền vững.