Đầu tháng 6-2026, trong lúc trèo lên kiểm tra mái khu công trình phụ bị dột, chị Thuận không may ngã xuống đất, chấn thương nặng, gãy cột sống, liệt toàn thân và đối mặt với nguy cơ cao tàn phế suốt đời. Bi kịch ấy khiến mọi thứ vỡ vụn bởi cuối năm 2025, chồng chị là anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1968, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ chỗ là lao động chính làm việc tại Khu du lịch Ao Vua, sức khỏe bị suy giảm buộc anh phải nghỉ việc.

Sống cùng vợ chồng chị Thuận là người con trai làm nghề lái xe có thu nhập ít ỏi gánh vác cả gia đình, vừa nuôi con nhỏ vừa lo chi phí lớn tiền thuốc men điều trị cho bố mẹ. Anh Sơn, chị Thuận gặp tai nạn khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, con cái đã phải vay mượn khắp nơi lo cho bố mẹ.

Ở địa phương, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ xã Suối Hai đã đến thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ ban đầu 5,6 triệu đồng động viên gia đình. Tuy nhiên, chặng đường điều trị và phục hồi chức năng cho chị Thuận còn rất dài. Mong những tấm lòng nhân ái quan tâm, hỗ trợ, tiếp sức cho gia đình chị Thuận.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Văn Sơn, điện thoại 0343372744; số tài khoản 1508196866666 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) hoặc Quỹ Trái tim nhân ái - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số tài khoản 118000001371, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh thành phố Hà Nội.