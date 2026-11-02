Tiếp sức cho doanh nghiệp phát triển

Thời gian qua, các chính sách miễn, giảm thuế, phí đã giúp doanh nghiệp (DN) giảm chi phí, có thêm nguồn lực duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cùng với triển khai các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, ngành thuế tỉnh tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu, góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp

Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam là chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời tại xã Thuận Nam. Công ty đồng thời đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và hệ thống đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện, DN được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, phí với tổng số tiền miễn, giảm hơn 476,3 tỷ đồng. Trong đó, công ty được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án (từ năm 2018 đến tháng 4-2070), tương ứng hơn 231,48 tỷ đồng; miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2026 với hơn 1,73 tỷ đồng; miễn thuế thu nhập DN trong 4 năm (2020 - 2023) và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo với số tiền hơn 243 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp May Khatoco.

Ông Lê Thanh Phong - Phó Giám đốc Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam cho biết, các chính sách ưu đãi về thuế giúp DN giảm đáng kể chi phí, nhất là những khoản chi dài hạn như tiền thuê đất và nghĩa vụ thuế. Nhờ đó, DN giảm áp lực dòng tiền, có thêm nguồn lực cân đối vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thanh toán tiền lương, chi phí vận hành và các nghĩa vụ tài chính khác. Công ty cũng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, duy trì hoạt động ổn định. DN mong muốn tiếp tục có các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, trong đó có việc giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% trong năm 2027; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2026, Thuế tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc để người nộp thuế nắm bắt và thực hiện chính sách theo quy định. Trong 10 tháng năm 2026, tổng số tiền thuế được giảm trên địa bàn tỉnh theo các chính sách chủ yếu ước khoảng 2.553 tỷ đồng. Trong đó, các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay và giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiên liệu bay, xăng, dầu diesel giúp giảm khoảng 1.278 tỷ đồng. Đáng chú ý, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo Nghị quyết số 204/2025 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng có tác động rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, với số tiền thuế được giảm ước khoảng 1.275 tỷ đồng.

Nuôi dưỡng nguồn thu

Bên cạnh các chính sách giảm thuế, phí, chính sách miễn thuế thu nhập DN trong 3 năm đối với DN nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu cũng là một trong những chính sách hỗ trợ đáng chú ý trong năm 2026. Chính sách được triển khai theo Nghị quyết số 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân và Nghị định số 20/2026 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của nghị quyết này. Qua đó, góp phần giảm nghĩa vụ tài chính cho DN trong giai đoạn đầu hoạt động, tạo điều kiện tích lũy vốn, khuyến khích khởi nghiệp và chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN.

Để chính sách được triển khai kịp thời, ngành thuế tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến quy định qua Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, email và hỗ trợ trực tiếp; hướng dẫn DN xác định điều kiện, thời gian miễn thuế, thực hiện kê khai, quyết toán theo quy định. Theo số liệu tổng hợp từ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập DN năm 2025 do DN tự kê khai, toàn tỉnh có hơn 350 DN thuộc diện được hưởng chính sách, với tổng số thuế dự kiến được miễn hơn 26 tỷ đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh ước đạt 37.205 tỷ đồng, bằng 103% dự toán Chính phủ giao, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất ước đạt 18.659 tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán và 97% so với cùng kỳ.

Theo bà Nguyễn Kim Thái Linh - Phó Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa, trong bối cảnh vừa triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế hỗ trợ người dân, DN, vừa thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, ngành thuế tỉnh tập trung đồng bộ các giải pháp quản lý thu. Trong đó, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định.

Song song với đó, ngành thuế tăng cường quản lý các nguồn thu từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hộ kinh doanh và những lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao. Ngành phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu thông tin, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng; đẩy mạnh sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích rủi ro để phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Công tác kiểm tra thuế, quản lý và thu hồi nợ thuế cũng được tăng cường nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

“Dù đã hoàn thành dự toán thu ngân sách pháp lệnh được giao, ngành thuế tỉnh tiếp tục tập trung các giải pháp tăng thu trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch của tỉnh. Bên cạnh đó, ngành chú trọng hỗ trợ DN phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đây là hướng đi cần thiết để vừa thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trước mắt, vừa tạo cơ sở nuôi dưỡng nguồn thu ổn định, lâu dài”, bà Nguyễn Kim Thái Linh cho biết.